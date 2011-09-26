رابطه مصرف تخم مرغ و کاهش احتمال ابتلا به سرطان سینه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پریسا ترابی با عنوان این مطلب که ماده کولین یکی از ویتامینهای ناشناخته در تخم مرغ است که نقش بسیار مهمی در تکامل مغز جنین دارد، اظهارداشت: به دلیل اهمیت کولین در ساختمان بدن، عدم مصرف آن در گروههای خاص به ویژه زنان باردار و شیرده می تواند آثار سوء قابل توجهی داشته باشد زیرا این ماده در به هم پیوستگی ساختمانی غشای سلولها نقش دارد.
وی افزود: تخم مرغ پس از جگر گاو دومین منبع مهم و غنی از کولین است که به خصوص باید در زنان باردار و شیرده به مصرف برسد. کولین تخم مرغ در داخل زرده آن به صورت ماده ای به نام لسیتین یافت می شود.
ترابی با اشاره به اینکه 2 عدد تخم مرغ با تامین حداقل 250 میلی گرم کولین حدود 50 درصد نیاز روزانه یک خانم باردار و شیرده را تامین می کند، تصریح کرد: کولین نقش بسیار مهمی در تکامل مغز جنین دارد و این ماده مناطقی از مغز را که مسئول برقراری حافظه هستند تحت تاثیر قرار داده و توانایی یادگیری در دوران زندگی را تقویت می کند.
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