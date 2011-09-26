رابطه مصرف تخم مرغ و کاهش احتمال ابتلا به سرطان سینه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پریسا ترابی با عنوان این مطلب که ماده کولین یکی از ویتامینهای ناشناخته در تخم مرغ است که نقش بسیار مهمی در تکامل مغز جنین دارد، اظهارداشت: به دلیل اهمیت کولین در ساختمان بدن، عدم مصرف آن در گروههای خاص به ویژه زنان باردار و شیرده می تواند آثار سوء قابل توجهی داشته باشد زیرا این ماده در به هم پیوستگی ساختمانی غشای سلولها نقش دارد.

وی افزود: تخم مرغ پس از جگر گاو دومین منبع مهم و غنی از کولین است که به خصوص باید در زنان باردار و شیرده به مصرف برسد. کولین تخم مرغ در داخل زرده آن به صورت ماده ای به نام لسیتین یافت می شود.

ترابی با اشاره به اینکه 2 عدد تخم مرغ با تامین حداقل 250 میلی گرم کولین حدود 50 درصد نیاز روزانه یک خانم باردار و شیرده را تامین می کند، تصریح کرد: کولین نقش بسیار مهمی در تکامل مغز جنین دارد و این ماده مناطقی از مغز را که مسئول برقراری حافظه هستند تحت تاثیر قرار داده و توانایی یادگیری در دوران زندگی را تقویت می کند.

این کارشناس تغذیه ادامه داد: دریافت کولین توسط جنین از مادر نه تنها باعث رشد و تکامل مناسب مغزی او می شود بلکه باعث می شود که سطح ماده هموسیستئین در خون مادر در حد متعادل حفظ شودو همچنین مادران بارداری که در رژیم غذایی خود فقر کولین دارند، 4 برابر بیشتر احتمال دارد که جنین آنها دچار ضایعات لوله عصبی از جمله کانال مغزی نخاعی شود.

به گفته ترابی، مصرف کافی کولین توسط دختران در دوران رشد و بلوغ با کاهش احتمال بروز سرطان سینه در بزرگسالی آنها همراه است و به طور خاص، ‌خوردن یک عدد تخم مرغ در روز با 18 درصد کاهش احتمال سرطان سینه همراه است به ویژه وقتی که همراه با میوه و سبزیجات مصرف شود.