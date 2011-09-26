به گزارش خبرگزاری مهر، مجید قانونی در مراسم کلنگ زنی طرح توسعه کنستانتره سنگ آهن زرند گفت: پروژه کنستانتره سنگ آهن زرند 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

قانونی ابراز داشت: دو میلیون تن کنستانتره سنگ آهن با آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه کنستانتره زرند به ظرفیت تولید کنستانره افزوده می شود.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از طرح مذکور 300 نفر مشغول به کار می شوند گفت: میزان سرمایه گذاری احداث کارخانه دو میلیون تنی کنستانتره زرند فاز 219 میلیارد تومان است.

این مسئول بیان داشت: کارخانه کنستانتره سنگ آهن، گندلیه سازی، کک سازی و فولاد سازی زرند چهار پروژه در دست اجرای شرکت ملی فولاد زرند ایرانیان است.

وی با اشاره به اینکه پروژه مذکور اواخر سال جاری به بهره براری می رسد افزود: محصول نهایی کارخانه، سنگ آهن با عیار 68 درصد است.



