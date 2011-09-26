به گزارش خبرنگار مهر، علی کلاتی عصر دوشنبه در جلسه همایش عالمان حماسه ساز گفت: این نمایشگاه همزمان با ایام هفته دفاع مقدس در حاشیه همایش عالمان حماسه ساز به منظور تبیین و معرفی نقش روحانیت در هشت سال دفاع مقدس برگزار می شود.

وی افزود: این همایش با هدف معرفی نقش ارزنده روحانیت در حماسه دفاع مقدس و تجلیل از شخصیت آیت الله نور مفیدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه گرگان روز پنج شنبه هفتم مهرماه همزمان با میلاد با سعادت حضرت معصومه (س) در مصلی گرگان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه جمعی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس از مدت ها قبل درصدد برگزاری مراسمی برای تجلیل از علما و روحانیان حماسه ساز بودند، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه عکس و خاطره یکی از برنامه های جنبی این همایش است که طی فراخوان عمومی برگزار شده حدود 200 عکس مربوطه از استان های مازندران و گلستان در این خصوص جمع آوری شده است.

کلاتی از انتشار عکس ها و خاطرات جمع آوری شده از سوی رزمندگان در پنج هزار نسخه خبر داد و تصریح کرد: انتشار ویژه نامه همایش در 12 صفحه، برگزاری نمایشگاه عکس با 110 تابلو در ابعاد 60 در 100 و انتشار کتاب خاطرات حضرت آیت الله نور مفیدی و پخش فیلم مستند از برنامه های اصلی این همایش است که در دستور کار قرار گرفت.

این عضو شورای شهر گرگان در ادامه با تاکید بر اینکه متاسفانه نسل سوم بعد از انقلاب به دلایل مختلف فرهنگی و اجتماعی از نقش روحانیت در برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی اطلاعات کمی دارند، خاطر نشان کرد: برگزاری این همایش که با حضور گسترده نسل جوان و به ویژه دانشجویان و دانش آموزان برگزار خواهد شد می تواند در معرفی و شناسایی نقش روحانیت به نسل سوم انقلاب بسیار موثر باشد.



وی همچنین یادآور شد: همایش روحانیون حماسه ساز با حضور فرماندهان لشکر 25 کربلا، فرماندهان تیپ، گردان و گروهان، جانبازان، آزادگان، خانواده شهدا و ایثارگران، روحانیون و ائمه جمعه و جماعات شیعه و سنی، نخبگان، پیشکسوتان عرصه های مختلف، حامیان و پشتیبانان هشت سال دفاع مقدس، اعضای شوراهای اسلامی شهرهای استان و فرمانداران و استانداران ادواری استان است.



کلاتی در پایان تجلیل از 30 تن از علما و روحانیان حماسه ساز با اهداء تندیس و حضور دو سخنران از شخصیت های مملکتی را نیز بخش دیگری از برنامه های این همایش عنوان کرد و گفت: برگزاری این همایش حرکت منحصر به فردی در گردهمایی نیروهای ارزشی هشت سال دفاع مقدس می باشد که با حضور طبقات و تفکرات مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اقشار مختلف مردم برگزار می شود.