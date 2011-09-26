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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

رئیس قوه قضائیه به زنجان سفر می‌کند

رئیس قوه قضائیه به زنجان سفر می‌کند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس قوه قضائیه، ششم و هفتم مهرماه در رأس یک هیئت عالی قضایی به استان زنجان سفر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدصادق آملی لاریجانی در ادامه سفرهای استانی خود، ششم و هفتم مهرماه امسال به منظور بررسی مسائل قضایی و دیدار با مسئولان، قضات و کارکنان دادگستری زنجان به این استان سفر می‌کند.

رئیس قوه قضاییه را در این سفر، مسئولان عالی قضایی و رؤسای سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی همراهی می‌کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی در این سفر علاوه بر بررسی مسائل و آشنایی از نزدیک با عملکرد دادگستری استان زنجان، با روحانیون،  نخبگان حوزوی و دانشگاهی استان، خانواده‌ شهداء، جانبازان، ایثارگران و سایر قشرهای مردمی دیدار خواهد کرد.

در سفر هیئت بلندپایه قضایی به استان زنجان، تعدادی از مسئولان عالی قضایی به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه با حضور در شهرستان‌ها ضمن دیدار با مردم در جمع قضات، مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی حاضر خواهند شد.

در پایان سفر دو روزه رئیس قوه قضاییه، جلسه مسئولان عالی قضایی به ریاست آیت‌الله لاریجانی تشکیل و نتایج سفر بررسی خواهد شد. 

کد مطلب 1416919

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