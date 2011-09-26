همدان از نبود مرکز درمان بیماران سرطانی رنج می برد

محمد صادق صبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل نبود این مرکز در استان همدان بیماران سرطانی با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.

وی با تاکید بر اینکه باید به جای کمکهای مقطعی و کوتاه مدت به بیماران، به انجام کارهای کلان و ماندگار پرداخت، گفت: اگر مجموعه‌ای به صورت خیریه برای این بیماران احداث شود، خدمت بزرگی به بیماران سرطانی خواهد شد.

باید برای بیماران سرطانی همدان چاره اندیشی کرد

صبا با اشاره به اینکه این امر بخش بزرگی از هزینه‌های درمان و مشکلات این بیماران کاهش خواهد یافت، افزود: همانگونه که با راه‌اندازی بخش جراحی قلب، بخش آنژیوگرافی و مرکز MRI در استان بسیاری از مشکلات بیماران کاهش یافته باید برای بیماران سرطانی نیز چاره اندیشی کرد.

محمد صادق صبا در ادامه با اشاره به اینکه مجمع خیرین سلامت استان همدان دو سال پیش در این استان تشکیل شد، گفت: فراهم کردن زمینه شناسایی، عضویت و ساماندهی خیرین استان و خارج استان همدان و بهره‌گیری صحیح از کمک‌ها و مشارکت‌های مردمی از اهداف این مجمع است.

صبا، احداث، تکمیل و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و پژوهشی و همیاری در امور مددکاری را از دیگر اهداف این مجمع عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر هیئت مدیره، هیئت اجرایی نیز در مجمع خیرین سلامت استان همدان فعالند، گفت: هیئت اجرایی توسط داوطلبان بازنشسته، اداره می‌شود و هیئت مدیره بر آن نظارت دارد.

صبا یادآور شد: دو بازرس نیز بر فعالیت‌های انجام شده توسط مجمع خیرین سلامت استان همدان نظارت کامل دارند.

فرهنگسازی رفتارهای صحیح اجتماعی در جامعه ضروری است

وی اصلاح نرم‌افزاری بخش سلامت استان همدان را از برنامه های این مجمع عنوان کرد و گفت: باید در استان همدان تشکلات مردم نهادی که در راستای فرهنگ سازی رفتارهای صحیح اجتماعی و ارتقا سطح سلامت مردم گام بردارد، ایجاد شود.

صبا با تاکید بر اینکه جای خالی چنین تشکلی زمانی به صورت محسوس به چشم می‌آید که نگاهی به آمار بالای تصادفات و سوانح رانندگی و حوادث بیاندازیم، اضافه کرد: به عنوان نمونه باید مکانی در شهر ایجاد شود که موتورسواران به جای انجام حرکات نمایشی در خیابان و ایجاد سانحه برای خود و دیگران در آن مکان به انجام این حرکات بپردازند.

وی با تاکید بر تشکیل گروه های داوطلبانه ای که ترویج فرهنگ اهدای عضو افراد مرگ مغزی در استان همدان را عهده دار باشند، گفت: با شکل گیری تشکل های مردم نهاد سلامت در استان همدان و ارائه آموزش‌های لازم در خصوص استفاده از وسایل ایمنی به مردم، از وقوع مرگ و میرها که به صورت مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌ها و آسیب‌های غیرقابل جبرانی مانند معلولیت افراد و از هم پاشیدن خانواده‌ها را به جامعه تحمیل می‌کنند، جلوگیری خواهد شد.

وی یادآور شد: مجمع خیرین سلامت استان همدان از تمام افراد نیکوکار دعوت به عمل می‌آورد تا مجمع را در راستای ارتقا سلامت مردم یاری کنند.