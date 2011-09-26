به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: در بخشی از خیابان دماوند که در منطقه 8 واقع شده است 171 ملک معارض وجود داشت که تمامی این املاک توسط شهرداری منطقه رفع معارض شده است.

وی با اشاره به اینکه 2/4 کیلومتر از خیابان دماوند در محدوده منطقه 8 قرار دارد، افزود: منطقه 8 تنها منطقه ای است که در حال حاضر هیچ معارضی در این خیابان ندارد.

شادالوئی از خیابان دماوند به عنوان یکی از مبادی ورودی شرق تهران نام برد و گفت: بهسازی این خیابان در سهولت رفت و آمد شهروندان تاثیر چشمگیری دارد.

شهردار منطقه 8 در ادامه از تملک باقیمانده املاک بزرگراه امام علی(ع) تا پایان سال جاری خبر دادو افزود: پیرو دستور شهردار تهران مبنی بر تملک باقیمانده املاک معارض در بزرگراه امام علی (ع)، تا پایان امسال تمامی املاک معارض در این بزرگراه تملک می شود.