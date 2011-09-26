به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری20 دانشگاه اسپانیا را در گروه ممتاز، 14دانشگاه را در گروه خوب و5 دانشگاه را در گروه متوسط معتبر اعلام کرد.



مدارک‌ Estudios de Primer Ciclo و همه مدارک‌ دو یا سه‌ سال‌ تحصیل‌ صادره‌ از همه دانشگاه‌ها، مدارس‌ عالی‌ فنی‌ و مجتمع‌های‌ آموزش‌ عالی‌ دولتی‌ مورد تایید وزارت‌ آموزش‌ عالی‌ کشور اسپانیا، "کاردانی" ارزشیابی‌ می‌شود.

همچنین مدارک‌ Estudios de Segundo Ciclo با چهار سال‌ تحصیل‌ (دو سال ‌Primer Ciclo و دو سال ‌Segundo Ciclo) صادره‌ از دانشگاه‌ها و مجتمع‌های‌ آموزش‌ عالی‌ و مجتمع‌های‌ عالی‌ هنری‌ دولتی‌ مورد تایید وزارت‌ آموزش‌ عالی ‌کشور اسپانیا، "کارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شود.

‌بر اساس این گزارش، مدارک studios de Segundo Ciclo, Licenciaturas با حداقل5 سال‌ تحصیل‌ تمام‌ وقت‌ صادره‌ از دانشگاه‌ها و مجتمع‌های‌ آموزش‌ عالی‌ و مجتمع‌های‌ عالی‌ هنری ‌دولتی‌ مورد تایید وزارت‌ آموزش‌ عالی‌ کشور اسپانیا در صورت‌ ارائه‌ ندادن رساله، "کارشناسی" ارزشیابی‌ و در صورت گذراندن پایان نامه، کارشناسی ارشد ارزشیابی می شود.

مدارک‌ Tercer Ciclo صادره‌ از دانشگاه‌ها و مجتمع‌های‌ آموزش‌ عالی‌ و هنری‌ دولتی‌ مورد تایید وزارت‌ آموزش‌ عالی‌ کشور اسپانیا، به‌ شرط‌ داشتن‌ مدرک‌ کارشناسی‌ ارشد معتبر یا مدارک‌ کارشناسی‌ ارشد دوره‌ دوم ‌(Segundo Ciclo) اسپانیا، "دکترا" ارزشیابی‌ می‌شود.

همچنین دانشگاه Instituto de Empresa اسپانیا غیر معتبر و مدارک تحصیلی آن غیر قابل ارزشیابی است.