توصیف جایگاه اجتماعی بانوان ایرانی در آثار شاعر قرقیزی

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر قرقیزی که چندی پیش برای شرکت در کنگره شاعران ایران و جهان به تهران سفر کرده بود در کتاب خود حضور بانوان ایرانی در عرصه‌های مختلف علمی، آموزشی و اداری را مورد توجه قرار داده و از فضای موجود در ایران برای فراهم کردن زمینه تعالی و کمال بانوان به نیکی یاد کرده است.

مولدعلیوا همچنین با حضور در برنامه‌ای با عنوان «من مسلمانم» که از شبکه تلویزیونی ملی قرقیزستان پخش شد به توصیف فعالیت زنان ایرانی در زمینه‌های مختلف پرداخت و حضور زنان هنرمند ایرانی با رعایت حجاب اسلامی و تقید به دستورات دینی را فرصتی برای آنها دانست.



در این برنامه علاوه بر اعلام دیدگاه مثبت از وضعیت زنان و جایگاه اجتماعی آنان، طی مصاحبه با چند تن از شخصیت‌های علمی و فرهنگی قرقیزستان، جایگاه زنان مسلمان ایران در عرصه‌های مختلف به تصویر کشیده شده است.



مولد علیوا سال گذشته در سفر به ایران و آشنایی با فرهنگ اسلامی، حجاب اسلامی را برگزید.

