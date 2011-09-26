به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی نژاد در سفر به سودان در دیدار عمرالبشیر رئیس جمهور این کشور روابط دو کشور را برادرانه و ویژه توصیف کرد و گفت: تهران و خارطوم با درک مشترک و مبانی یکسان باید همکاری های خود را در سطح منطقه ای و بین المللی دو جانبه بیش از قبل گسترش دهند.



رئیس جمهور ایستادگی و مقاومت سودان به رغم تمامی فشارها را در حمایت از مردم فلسطین و ملت های اسلامی قابل تجلیل دانست و گفت: اگر چه فشارهای سنگینی به سودان و سایر کشورهای مستقل وارد می شود اما سودان همواره در مقابل این فشارها ایستادگی کرده و از آرمان امت اسلامی حمایت کرده است.



احمدی نژاد خاطر نشان کرد:‌ امروز دشمنان با تمام قوا برای ضربه زدن به تمام ملت ها به خصوص ملت های اسلامی بسیج شده اند،‌ استعمارگران سابق که در آن دوره با یکدیگر رقابت داشتند در شرایط کنونی علیه جهان اسلام با یکدیگر متحد شده اند. در مقابل آنان دولت ها و ملت های اسلامی هم لازم است که با یکدیگر متحد و یکپارچه باشند حتی اگر دشمنان هم نبودند بر اساس آموزه های اسلامی و انسانی وظیفه داشتیم که در کنار هم باشیم.



رئیس جمهور با بیان اینکه منطقه اسلامی تمام امکانات لازم را برای پیشرفت و ترقی در اختیار دارد اظهار داشت: بهترین معادن و ذخایر زیرزمینی، فرهنگ مترقی اسلامی، حضور در مناسبترین مناطق جغرافیایی دنیا و بالاتر از آن نیروی انسانی بسیار مستعد و پرشور در اختیار کشورهای اسلامی قرار دارد که با استفاده از آن می توانند تمام نیازهای خود را برآورده کنند.



احمدی نژاد تصریح کرد: علت اصلی پیشرفت کشورهای غربی قدرت آنها نیست، بلکه ضعف و متفرق بودن کشورهای اسلامی است. البته دشمنان همواره با تفرقه افکنی تلاش کرده اند از اتحاد و همبستگی امت اسلامی جلوگیری کنند که باید در مقابل آن هوشیار بود.



رئیس جمهور افزود: سلطه گران نمی خواهند هیچ کدام از کشورهای اسلامی قدرتمند و پیشرفته باشند و برای تضعیف تمامی کشورهای منطقه برنامه و طراحی کرده اند.



احمدی نژاد خاطر نشان کرد: کشورهای غربی در حالی برای جدایی بخشی از سودان بزرگ به تکاپو افتاده و هیاهو می کردند و این کشور را تحت فشار سنگین قرار دادند که در اروپا چند منطقه وجود دارد که دهها سال است مردم آن خواستار جدایی می باشند،‌ اما هیچ عکس العملی به مطالبه آنان داده نمی شد.



رئیس جمهور لازمه پیروزی را ایستادگی و مقاومت دانست و گفت: امروز سلطه گران با بحران های شدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه هستند که بدون شک اگر کشورهای مستقل و بویژه کشورهای اسلامی در کنار هم باشند قطعاً در مقابل فشارهای دشمنان و بدخواهان به پیروزی می رسند.



عمر البشیر رئیس جمهور سودان نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه ایران در تحولات منطقه ای بر افزایش سطح روابط دو کشور در تمامی سطوح تاکید کرد.



وی با تاکید بر لزوم حمایت از حق حاکمیت ملت فلسطین گفت: کشورهای اسلامی وظیفه دارند که از مردم مظلوم و تحت ستم فلسطین و حق حاکمیت آنها حمایت و پشتیبانی کرده و سودان از احقاق تمام حقوق فلسطینی ها حمایت می کند.



وی وحدت و یکپارچگی مسلمانان جهان را خاطر نشان ساخت و گفت: اتحاد و همبستگی تنها یک گزینه و انتخاب نیست بلکه فریضه ای واجب است که باید در آن مسیر گام برداشت و تمامی توطئه های دشمنان را که درصدد فتنه انگیزی و جدایی میان مسلمانان هستند را افشا کرد.



رئیس جمهور سودان تصریح کرد: تهران و خارطوم در کنار یکدیگر باید تلاش کنند تا حد امکان وحدت و همبستگی را میان مسلمانان گسترش داده و هرگونه تفرقه و جدایی را از بین ببرند.



عمرالبشیر گفت: بیگانگان با مداخله در امور سودان به دنبال جدایی مناطق دیگری از این کشور هستند دشمنان تلاش های مذبوحانه و آشکاری را با هدف جداکردن و تقسیم مناطق سودان دنبال می کنند اما به فضل الهی همه توطئه های دشمنان را خنثی کرده و اجازه نخواهیم داد خدشه ای به استقلال و تمامیت ارضی سودان وارد شود.