سازماندهی مداحان کشور به‌ منظور کاهش آسیبهای فرهنگی

به ‌گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی مسئله صدور کارت مداحان مطرح کرد و از حاضران در جلسه خواست نقطه نظرات خود را عنوان کنند.

حجت الاسلام روحانی نژاد در مورد نقش سازمان تبلیغات اسلامی در امر مداحی گفت: تلاش ما در جهت سازماندهی هیئات، مبلغین و مداحان و مسئولین هیئات بوده است که در این راستا هیئات کشور شناسایی شده و مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: برای اینکه امور هیئات با مشارکت خودشان تدبیر شود شورای هیئات مذهبی را در سراسر کشور ایجاد کردیم و از آنجا که مداح یکی از ارکان هر هیئت محسوب می‌‌شود، اقدامات مهمی برای شناسایی و سازماندهی مداحان انجام شده است و در این راستا کانون‌های مداحان در سطح شهرستان‌ها و در ادامه آن کانون‌های مداحان استان در مراکز استان و نهایتا کانون مداحان کشور مشتمل بر نمایندگان مداحان استان‌ها تشکیل شده است.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: برای ارتقای فکری مداحان برنامه‌هایی جهت تغذیه فکری ایشان در دستور کار قرار گرفته که از جمله آن می توان به انتشار کتب شعر کف دستی توسط موسسه هلال اشاره کرد. همچنین مراحل نهایی چاپ نشریه چاوش که مخصوص مداحان است انجام شده که پیگیر چاپ مستمر آن هستیم.

روحانی‌نژاد در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: اگر مداحان را سازماندهی نکنیم تبعات منفی زیادی دامنگیر امر مداحی در کشور خواهد شد. اگر مداح را شناسایی و ضابطه مند نکنیم، شبکه‌های غیر رسمی در امر مداحی ورود پیدا کرده و باعث آسیب در این زمینه خواهند شد.

همچنین حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی مدیر‌کل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی نیز طی سخنانی توضیحاتی در باره پیش نویس دستورالعمل صدور کارت مداحی به حاضران ارائه کرد.