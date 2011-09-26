"شأن نزول آیات و ثواب سُور قرآنی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب پژوهشی است پیرامون شأن نزول آیات و ثواب سوره های قرآن که به شأن نزول آیات، ثواب سوره ها، فضایل قرآن، اعلام قرآن و توبه نصوح اختصاص دارد.

نویسنده با سیری در سوره های قرآن از ابتدا تا پایان، به فضایل قرائت این سوره ها و ثواب آن اشاره می نماید سپس به شأن نزول قصه ها، احکام، اعتقادات، اماکن، اقوام، جنگ ها، گروه ها، اشخاص می پردازد.

شأن نزول آیاتی پیرامون برزخ، مهریه، تنبیه بدنی، اجل مسمّی و معلّق، عالم ذرّ، توبه نصوح، بداء، عرش، معراج، ثارالله، رجعت، لقاء الله، انتظار، فلسفه حجاب، زندگانی لقمان، فدک، شق القمر از صدها موضوعی است که در این کتاب مورد بحث و تفسیر قرار گرفته است.







