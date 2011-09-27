ناراحتی فرماندار مراغه از نحوه استفاده از تصویرش در رسانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، اختلاس بزرگی که در کشور اتفاق افتاده، علاوه بر پیامدهای اقتصادی‌ آن، افراد و تشکل های بی ارتباط با موضوع را نیز دچار مشکلات بزرگی کرده است.

چندی پیش خبری از این اختلاس، روی خروجی برخی خبرگزاری ها قرار گرفت و در کنار این خبر، عکس "منصور صادقی اصل"، معاون استاندار آذربایجان شرقی، فرماندار ویژه‌ مراغه در سال گذشته درج شده بود، این موضوع باعث ناراحتی مردم شهرستان مراغه و اعتراض‌های متعددی شد.

هرچند نام درج شده متعلق به "امیر منصور آریا" بود، اما تصویر، چهره‌ "منصور صادقی اصل" را نمایان می کرد.

منصور صادقی اصل ابتدا با گلایه از خبرگزاری ها و سایت‌های اینترنتی گفت: متعجب هستم که دروغی به این بزرگی چگونه می تواند اتفاق بیفتد؟ این امر سهوی نیست و در پشت پرده، قصد تخریب دولت خدمتگزار نهفته است، اما سئوال من این است که اگر این موضوع فقط اتفاق بود، چرا اغلب سایت ها، تکذیبیه‌ام را انتشار ندادند؟

وی با دعوت رسانه‌ها به رعایت صداقت و امانت، افزود: چرا خبرنگاران به رسالت خود که همانا درست نویسی و عدم دروغ بستن به افراد است، عمل نمی کنند؟ چنین اعمالی به دور از اخلاق حرفه‌ای و رسانه‌ای است.

صادقی اصل ادامه داد: در آستانه هفته‌ دفاع مقدس به رسانه ها از جامعه توصیه می کنم که با در نظر داشتن این امر که نسبت دادن امر دروغ به یک مسلمان از گناهان بزرگ در دین مبین اسلام به شمار می‌آید، در انجام کارهای خود، بیش از پیش دقت و وسواس به خرج دهند تا مشکلاتی این چنینی به وجود نیاید.

وی افزود: اهالی مطبوعات باید توجه داشته باشند که با خودداری از انجام چنین اشتباهاتی با آبرو و حیثیت فردی که خدمتگزار کشور است و مردم نیز حساسیت ویژه‌ای نسبت به اخبار منتشر شده در مورد وی دارند، بازی نکنند.

فرماندار ویژه‌ مراغه با تأکید بر پیگیری قضایی این موضوع بیان کرد: پس از انتشار این مطلب، بنده ابتدا تکذیبیه‌ای را منتشر کردم و سپس از طریق دادستانی کل کشور به پیگیری موضوع و اعلام شکایت پرداختم، قصدم از اعمال شکایت، روشن شدن موضوع و جریان پشت پرده‌ آن، دفاع از آبرو و حیثیت خویش و خانواده‌ام و عدم تکرار چنین موضوعاتی بود.

معاون استاندار آذربایجان شرقی همچنین در مورد شباهتهای احتمالی خود با امیر منصور آریا، متهم پرونده‌ اختلاس بزرگ، گفت: این آقا، هیچ شباهت ظاهری اعم از سن، نام، محل اقامت، زبان، چهره و... با بنده ندارد و تنها نقطه‌ مشترک ما نام "منصور" است! از سوی دیگر، حوزه‌ فعالیت وی اهواز، کیش، رشت و تهران است و حال آنکه حوزه‌ کاری من در مراغه است.