خریدهای توافقی مانع کاهش قیمت محصولات کشاورزی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عباسی افزود: کاهش شدید قیمت محصولات کشاورزی منجر به خریدهای تضمینی می شود بنابراین جلوگیری از آن از اولویت ها است.

وی عنوان کرد: کوتاه کردن دست واسطه های سودجو و زمینه سازی برای دریافت سود اقتصادی تولید محصول برای کشاورزان از دیگر اهداف مهم خریدهای توافقی محسوب می شود.

عباسی اضافه کرد: پیشگیری از زیان‌های دولت در خریدهای تضمینی، افزایش انتفاع بهره‌برداران بخش کشاورزی و تولید کیفی محصول توسط کشاورزان از دیگر اهداف است.

وی از خرید 31 هزار تن محصول کشاورزی به صورت توافقی در استان همدان خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با سال گذشته از افزایش سه برابری برخوردار بوده است.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان ارزش ریالی خریدهای توافقی محصولات کشاورزی استان همدان را 11 هزار و 710 میلیون ریال عنوان کرد.

عباسی افزود: در حال حاضر حدود چهار درصد تولیدات بخش کشاورزی به صورت توافقی خریداری می شود و این میزان تا پایان امسال باید به هفت درصد برسد.

وی از فعالیت 248 تشکل کشاورزی در استان همدان خبر داد و گفت: 30 درصد تشکل ها غیرفعال هستند و مابقی در بخش های مختلف دامداری، مرغداری و سیب زمینی فعالیت می کنند.