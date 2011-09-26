جزئیات بررسی ویروس استارس/ تاسیس آزمایشگاه پایش ویروس در وزارت دفاع

سردار غلامرضا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آزمایشات تخصصی انجام شده بر روی ویروس "استارس" دومین ویروس جاسوسی پس از "استاکس نت" اظهار داشت: برابر روال جاری چندی پیش یکی از دستگاههای متولی کشور به ما گزارش کشف ویروس "استارس" را داد و ما از آنها گزارش کتبی و نمونه ویروس را خواستیم تا آن را به آزمایشگاه تخصصی برای بررسی های فنی بدهیم.
وی با اشاره به اینکه بدلیل اینکه ویروس "استارس" از پیچیدگیهای خاصی برخوردار بود طبیعتا برای تشخیص ماهیت آن زمان زیادی صرف شد، گفت: برخی از متخصصان معتقد بودند که این ویروس نسخه اصلاح شده همان ویروس قدیمی "استاکس نت" است درحالیکه متخصصان دیگرمعتقد بودند که این ویروس جدید خطرناکی است که باید پایش شود.
وی با تاکید بر لزوم توسعه آزمایشگاههای تخصصی برای شناخت ماهیت ویروسهای جاسوسی، گفت: در برنامه های امسال وزارت دفاع تاسیس "آزمایشگاه مرجع دفاعی" را در نظر گرفته ایم که بخشی از آن راه افتاده و درحال ارتقاء بخش دیگر آن هستیم تا بتوانیم این آزمایشگاه را به عنوان مرجعی برای کشور در رابطه با پایش انواع ویروسها داشته باشیم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: آزمایشگاه دومی را هم در سطح وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات "آی.سی.تی" دایر کرده ایم که آزمایشات تخصصی را بر روی انواع ویروسها انجام می دهند و اظهار نظرات لازم را در این رابطه ارائه می دهند.
نظر شما