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۵ مهر ۱۳۹۰، ۸:۵۵

"تاریخ تحلیلی صدر اسلام" در قزاقستان منتشر شد

کتاب "تاریخ تحلیلی صدر اسلام" و کتاب "پژوهشی در تاریخ قرآن" به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان به زبان روسی چاپ و منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب " تاریخ تحلیلی صدر اسلام" تألیف محمد نصیری در سال 1343، توسط زرینه ژاندوسوا به سفارش رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان به روسی ترجمه شده است.

کتاب "تاریخ تحلیلی صدر اسلام" در قطع رقعی و در 224 صفحه از سوی انتشارات الهدی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطت اسلامی منتشر شد.

همچنین کتاب " پژوهشی در تاریخ قرآن " که توسط محمدباقر حجتی در سال 1386 نوشته شده است، اخیرا به سفارش رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران، توسط تاج‌الدین مردانی در 246 صفحه به زبان روسی ترجمه و در موسسه‌ فرهنگی، هنری و انتشارت بین‌المللی الهدی چاپ شد.

کد مطلب 1416952

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