به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه رسم رهایی حدود 100 اثر نقاشی، پوستر و کاریکاتور از حدود 100 هنرمند پیشکسوت و جوان با موضوع فلسطین به نمایش گذاشته می‌شود.

همزمان با این نمایشگاه کارگاه نقاشی با موضوع فلسطین نیز با حضور پنج استاد نقاشی و پنج هنرمند جوان از صبح 10 مهرماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

در نمایشگاه "رسم رهایی" آثاری از هنرمندانی از جمله کامبیز درم بخش، بهمن عبدی، بهرام عظیمی، جواد علیزاده، فیروزه مظفری، محمد حسین نیرومند، جمال رحمتی، شاهرخ حیدری، قباد شیوا، مصطفی گودرزی، کوروش پارسانژاد، محمدخزایی، علی وزیریان، علی هاشمی شهرکی، عبدالحمید قدیریان، عبدالمجید حسینی راد، احمد وکیلی، حبیب الله صادقی، کاظم چلیپا، مصطفی گودرزی، احمد خلیلی فرد و ... ارائه می‌شود.

نمایشگاه "رسم رهایی" با همکاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز هنرهای تجسمی و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر 10 تا 14 مهرماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.