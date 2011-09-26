همایش بزرگداشت "میراحمد سادات" در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت میراحمد سادات با همکاری بخشهای ذیربط از جمله سازمان استاندارد و بنیاد فرهنگی هنری جایزه سادات ظهر دوشنبه برگزار شد و جمعی از مسئولان ذیربط در آن حضور داشتند.

این همایش تا کنون چندین بار برگزار شده و طی آن از برگزیدگان پنجمین فراخوان جایزه سادات تجلیل و تقدیر شده است.

همچنین طی همایش یادشده، دریافت کنندگان لوح تقدیر پنجمین فراخوان جایزه میراحمد سادات معرفی شده و از آنها تقدیر شده است.

بنیاد فرهنگی و هنری جایزه میراحمد سادات بر مبنای آرمانهای پایه دار و مستحکم شادروان میراحمد سادات تاسیس شده و در این زمینه فعالیت می کند.

میراحمد سادات از پیشکسوتان استاندارد در ایران است

میراحمد سادات از پیشکسوتان استاندارد در ایران است و یکی از آرمانهای وی حمایت و پشتیبانی از افراد حایز شرایط مربوطه و سوق دادن آنها به سوی تعالی و علم آموزی بوده است.

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در برگزاری بزرگداشت میراحمد سادات و جایزه فرهنگی و هنری سادات همکاری کرده است.