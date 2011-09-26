سال تحصیلی دانشجویان جدید دانشگاه چمران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو هزار و 379 نفر دانشجوی پذیرفته شده در مقطع کارشناسی امروز و فردا (4 و 5 مهرماه) با ارائه مدارک ثبت نام خود به آموزش دانشکده های مربوطه، راهی کلاس های درس می شوند.

این تعداد شامل یک هزار و 108 نفر خانم و یک هزار و 271 نفر آقا هستند بدین معنا که سرانجام پس از گذشت چند سال، آقایان موفق شدند ترکیب جنسیتی آمار راه یافتگان به مراکز آموزش عالی را بر هم بزنند به طوری که امسال 53.4 درصد پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران را آقایان و 46.6 درصد را خانم‌ها تشکیل دادند.



علاوه بر این، از امروز ثبت نام اینترنتی حدود یک هزار و200 نفر پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران نیز آغاز می شود.



ثبت نام اینترنتی و براساس حروف الفبا بوده و براساس اطلاعیه منتشر شده، حروف الف تا د روز دوشنبه چهارم مهر، حروف ذ تا غ سه شنبه پنجم مهر و حروف ف تا ی روز چهارشنبه ششم مهرماه از ساعت 8 تا 24 ثبت نام از طریق ورود به وب سایت دانشگاه به نشانی ثبت نام اینترنتی و براساس حروف الفبا بوده و براساس اطلاعیه منتشر شده، حروف الف تا د روز دوشنبه چهارم مهر، حروف ذ تا غ سه شنبه پنجم مهر و حروف ف تا ی روز چهارشنبه ششم مهرماه از ساعت 8 تا 24 ثبت نام از طریق ورود به وب سایت دانشگاه به نشانی www.scu.ac.ir انجام می ‌شود.



با تشکیل ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود از شهریورماه و انجام برنامه‌ریزی های گسترده، این ستاد فعالیت اجرایی خود را از روز چهارشنبه به نمایش گذاشته و گروه های مختلفی زیر نظر ستاد استقبال امروز کار راهنمایی و هدایت دانشجویان جدید الورود به دانشکده ها و پذیرایی از آنها را به عهده دارند.



قرار است آئین آغاز سال تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور مقامات استانی و شهرستان آغاز می شود.

