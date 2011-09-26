95 درصد مصوبات هیئت دولت در بخش تعاون همدان محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس امدادی افزود: سفرهای استانی هیئت دولت به نقاط مختلف کشور همواره فضا را برای طرح مشکلات و بررسی بهتر آنها فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: در دور اول سفر هیئت دولت به استان همدان متن 11 مصوبه در بخش تعاون تنظیم شد که 100 درصد این مصوبات محقق شده است.

وی ادامه داد: ایجاد حداقل 466 شرکت تعاونی تولیدی، توزیعی و خدماتی برای اشتغال هشت هزار و 11 نفر با اولویت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی یکی از متن های مصوبات دور اول بود که اداره تعاون استان همدان با ایجاد 571 شرکت تعاونی و ایجاد هفت هزار و 852 شغل این مصوبه را به انجام رساند.

پنج میلیارد ریال برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تعاونی راکد اختصاص یافت

وی ادامه داد: اختصاص مبلغ پنج میلیارد ریال برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تعاونی راکد و بدون نیاز به سپرده گذاری نزد صندوق تعاون کشور که این مبلغ به 20 شرکت تعاونی اختصاص یافت.

معاون امور تعاونی های استان همدان افزود: در این راستا یک تعاونی فراگیر استانی وهشت شرکت تعاونی فراگیر در شهرستان های استان همدان ثبت شد و هم اکنون نیز در حال فعالیت هستند.

وی عنوان کرد: انجام مطالعه امکان سنجی و ایجاد دو مجتمع تعاونی زنجیره ای تولید و توزیع در استان همدان نیز از مصوبات بود که این کار توسط وزارت تعاون انجام شده است.

وی گفت: در یکی دیگر از متن های این مصوبه وزارت تعاون موظف شد نسبت به ایجاد اداره تعاون برای شهرستان های بهار و کبودراهنگ با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام کند.

اداره تعاون در بهار و کبودراهنگ ایجاد شده است

امدادی گفت: برای احداث ساختمان اداره و نمایندگی مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات بند 2 برای ساخت هر یک از ساختمان ها اختصاص یافت که هم اکنون این دو اداره تعاون در بهار و کبودراهنگ ایجاد شده و در حال فعالیت است.

وی افزود: وزارت تعاون و مسئولان استان همدان بر ضرورت معافیت مالیات نقل و انتقال سهام در تعاونی ها و معافیت از هزینه های بقایای ثبتی برای تشویق تعاونی ها تاکید نموده و خواستار طرح موضوع در هیئت وزیران شدند که موضوع در دولت مطرح و پس از تصویب به مجلس پیشنهاد شد.

وی بیان کرد: در این مصوبات دستور واگذاری زمین مورد نیاز تعاونی های مسکن برای ایجاد شهرک تعاون توسط استان همدان داده شد و اعتبار موردنیاز از محل منابع استانی تأمین و در قالب طرح مسکن مهر اجرایی شده است.

وی ادامه داد: وزارت تعاون و مسئولان استان همدان درخصوص ضرورت بخشودگی جریمه دیرکرد تعاونی ها تأکید داشتند که طبق ابلاغ بخشنامه 1301 مدیر عامل صندوق کلیه معوقات مشمول بخشودگی صندوق جرایم صورت گرفت و درخصوص بانک ها نیز با تصویب کارگروه ویژه استانداری اقدامات لازم انجام شد.

رقابتی نمودن واحدهای تعاونی موجود در همدان برنامه ریزی شد

وی گفت: اختصاص اعتبار موردنیاز برای توانمندسازی و رقابتی نمودن واحدهای تعاونی موجود در استان از طریق آموزش، ترویج و تحقیقات کاربردی از دیگر طرح های این دوره از سفر هیئت دولت بود که اعتبار آن اختصاص و در راستای این مصوبه هزینه شد.

وی عنوان کرد: تنها مصوبه ای که در این دوره محقق نشد پیشنهاد چارت سازمانی و تامین نیروی انسانی و اختصاص 50 پست سازمانی با صدور مجوز استخدام 50 نیروی انسانی لازم با بود که این موضوع به منظور طرح موضوع در کارگروه تعیین شده برای وزیر کشور ارسال شد اما در کارگروه وزارت کشور به تصویب نرسید.

معاون امور تعاونی های استان همدان ادامه داد: مصوبات سفر هیئت دولت در بخش تعاون همدان چهار طرح است و تاکنون بخش زیادی از آن محقق شده است.

وی اظهار داشت: اختصاص مبلغ 25 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ایجادی واحدهای تعاونی استان همدان از محل صندوق تعاون کشور که تاکنون با ایجاد تعداد 23 طرح با صرف اعتباری بالغ بر 15 میلیارد و381 میلیون ریال 62 درصد از آن محقق شده است.

امدادی افزود: جذب بقیه اعتبارات نیز در دست اقدام است که به علت دستور عدم پرداخت از سوی صندوق تعاون مرکزی بلاتکلیف مانده است.

شعبه دوم صندوق تعاون در شهرستان همدان فعال شده است

وی عنوان کرد:ایجاد شعبه دوم صندوق تعاون در شهرستان همدان نیز از دیگر مصوبات این دوره بود که این صندوق ایجاد و در حال فعالیت است.

وی افزود: اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال تسهیلات یارانه ای برای کمک به شرکت های تعاونی ایثارگران، فارغ التحصیلان و بانوان بی سرپرست بدون سهم آورده که تعداد 10 طرح با مبلغ 10 میلیون و پنجاه هزار ریال برای بررسی به صندوق تعاون معرفی شد اما طبق اعلام صندوق تعاون هنوز مبلغ موردنظراز سوی وزارت تعاون به صندوق تعاون کشور پرداخت نشده است.

امدادی گفت: در مصوبات دوره سوم اختصاص مبلغ50 میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه و تشکیل شرکت های تعاونی ایثارگران، فارغ التحصیلان و بانوان سرپرست خانوار توسط بانک توسعه تعاون در سال 1389 مقرر شده است.

وی در رابطه با این طرح نیز افزود: در راستای اجرای این مصوبه 26 واحد تعاونی و 40 طرح در 9شهرستان دراستان همدان اجرا شده است.