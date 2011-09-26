به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از فرهنگیان و ایثارگران هشت سال دفاعمقدس، به فضای معنوی حاکم بر جبهههای جنگ در طول هشت سال دفاعمقدس، اشاره کرد و افزود: ایمان و اراده رزمندگان اسلام در جبهههای حق علیه باطل ستودنی است.
وی نقش ولایتفقیه در پیروزی نظام اسلامی را مهم و اساسی دانست و ادامه داد: اگر ولایتفقیه و حضور ایمانی اقشار مختلف جامعه در جبهههای حق علیه باطل نبود، سرنوشت جنگ اینگونه رقم نمیخورد.
سردار کرمی اردوهای راهیاننور بهعنوان بهترین برنامه فرهنگی برای آشنایی نسلهای آینده با ارزشهای حاکم بر هشت سال دفاعمقدس یاد کرد و گفت: تداوم این برنامهها نقش مؤثری در احیای فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل امروز خواهد داشت.
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