به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از فرهنگیان و ایثارگران هشت سال دفاع‌مقدس، به فضای معنوی حاکم بر جبهه‌های جنگ در طول هشت سال دفاع‌مقدس، اشاره کرد و افزود: ایمان و اراده رزمندگان اسلام در جبهه‌های حق علیه باطل ستودنی است.

وی نقش ولایت‌فقیه در پیروزی نظام اسلامی را مهم و اساسی دانست و ادامه داد: اگر ولایت‌فقیه و حضور ایمانی اقشار مختلف جامعه در جبهه‌های حق علیه باطل نبود، سرنوشت جنگ اینگونه رقم نمی‌خورد.

سردار کرمی اردوهای راهیان‌نور به‌عنوان بهترین برنامه فرهنگی برای آشنایی نسل‌های آینده با ارزش‌های حاکم بر هشت سال دفاع‌مقدس یاد کرد و گفت: تداوم این برنامه‌ها نقش مؤثری در احیای فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل امروز خواهد داشت.

همچنین مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان نیز با تأکید بر زنده نگه داشتن ارزش‌های دفاع‌مقدس گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداء دوران دفاع‌مقدس باعث ماندگاری نظام اسلامی و انتقال ارزش‌های هشت سال دفاع‌مقدس به نسل‌های آینده است.



امیر نظری، رسیدن به خودکفایی، اعتماد به نفس و خودباوری را از برکات هشت سال دفاع‌مقدس عنوان کرد و افزود: افتخارات نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف به‌ویژه علمی و فناوری، حاصل هشت سال دفاع‌مقدس است.



وی همچنین با اشاره به توانمندی‌های نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف از جمله دانش هسته‌ای، زیست فناوری، IT، نانو و سلول‌های بنیادی در جهان ادامه داد: فرهنگیان با پیروی از ولایت‌فقیه، سهم به‌سزایی در پیروزی انقلاب و پیشبرد اهداف نظام اسلامی ایفا کردند.