برداشت انار و زیتون در طارم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود زنگنه ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به سطح زیرکشت 1500 هکتار باغات انار شهرستان طارم عملیات برداشت محصول انار از سطح 1300 هکتار باغات بارده از نیمه دوم شهریورماه امسال در ارقام زودرس شروع شده که تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

زنگنه افزود: پیش‌بینی می‌شود از مجموع این سطح بیش از 15 هزار و 600 تن محصول انار برداشت شود که از این میزان 15 هزار و 300 تن جهت مصرف تازه‌خوری و 300 تن جهت تهیه رب انار است.

وی ادامه داد: افزایش سطح زیر کشت باغات بارده نسبت به سال گذشته به میزان 100 هکتار و همچنین اجرای طرح اصلاح باغات انار، هرس باغات، مبارزه با کرم گلوگاه انار و تغذیه مناسب موجب گردیده که میزان عملکرد نسبت به سال گذشته 29 درصد افزایش داشته باشد.

زنگنه افزود: سه هزار خانوار بهره‌بردار در باغات انار بیش از 30 هزار نفر روز در کار برداشت محصول انار مشغول بوده و از این طریق درآمد کسب می‌ کنند به طوریکه پیش‌بینی می‌شود درآمد حاصله از برداشت انار به 124 میلیارد ریال برسد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: ارقام موجود در شهرستان شامل ملس شیرین، ملس ترش، پوست سیاه، شاه‌بار، میخوش، دوستی، زاغ، پوست کدویی، ترش چنگلی و ترش محلی بوده و انار تولیدی این شهرستان به سایر شهرستان‌های استان و استان‌های همجوار صادر می شود.

زنگنه همچنین از آغاز برداشت زیتون کنسروی در شهرستان طارم خبر داد و گفت: با توجه به سطح زیرکشت 14 هزار و 300 هکتار باغات زیتون در شهرستان طارم عملیات برداشت زیتون کنسروی از هفته دوم شهریورماه آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود از سطح شش هزار و 700 هکتار باغات بارده منطقه حدود 30 هزار تن محصول زیتون برداشت شود که 21 هزار تن از این مقدار به صورت زیتون کنسروی و مابقی به صورت زیتون روغنی است.

وی افزود: با توجه به خسارت‌های وارده ناشی از تگرگ و گرما در سال‌جاری که روی تولید محصول زیتون تاثیرگذار بود و باعث کاهش جزیی مقدار تولید شد ولی از طرفی با افزایش سطح زیرکشت باغات بارده نسبت به گذشته به میزان 400 هکتار و اجرای طرح اصلاح باغات زیتون شامل هرس به موقع، مبارزه با آفات نباتی و تغذیه کودی مناسب با کودهای ریز مغزی موجب گردید که میزان عملکرد نسبت به سال قبل بیش از 50 درصد افزایش داشته باشد.

زنگنه افزود: در شهرستان طارم هفت و 500 خانوار، بهره‌بردار زیتون بوده که در مجوع بیش از 150 هزار نفر روز در کار برداشت زیتون مشغول هستند و از این طریق درآمد کسب می‌کنند به طوریکه پیش‌بینی می‌شود درآمد حاصله از برداشت محصول زیتون به 450 میلیارد ریال برسد از آنجایی که زیتون یکی از مهمترین منابع درآمدی باغداران این منطقه به‌شمار می‌رود.

با بیان اینکه ارقام زیتون مورد کشت در این شهرستان شامل زرد زیتون، روغنی، شنگه، ماری و گلوله زیتون می‌باشد که دو رقم زرد زیتون و روغنی بیشترین ارقام منطقه را شامل می‌شوند و مقدار ناچیزی ارقام خارجی در سطح شهرستان به صورت الگویی کشت شده آست که با توجه به سازگاری با منطقه طارم می‌توان به ارقام کنسروالیا – مانزالیا و کروناپیکی اشاره کرد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان طارم تصریح کرد: زیتون تولیدی شهرستان به دلیل ایزوله بودن منطقه و شرایط اقلیمی خاصی که در منطقه حکم فرماست و عدم نیاز به مبارزه با آفات توسط سموم شیمیایی به اصطلاح ارگانیک می‌باشد و طرفداران زیادی در بازارهای داخل و خارج برای آن وجود دارد به طوریکه زیتون تولیدی شهرستان به اقصی نقاط کشور از جمله استان‌های گیلان، قزوین، تهران، قم، مرکزی، همدان، مازندران، گلستان و سایر شهرهای استان زنجان و همچنین توسط شرکت‌های صنایع غذایی خریداری و یا به کشورهای حوزه خلیج‌فارس و کشورهای ترکیه، مالزی، آلمان و کانادا به صورت کنسرو زیتون صادر می شود.