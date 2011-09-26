اصناف توان ایجاد بیش از یک میلیون اشتغال را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم نوده فراهانی با تاکید بر اینکه اصناف بیش از 700 هزار واحد تولیدی در کشور دارند، گفت: هم‌اکنون این واحدهای تولیدی با مشکلات مالی مواجه هستند که در صورت تامین نقدینگی، ضمن کمک به تولید کشور در بخش اشتغالزایی نیز موثر خواهند بود.

رئیس شورای اصناف کشور با بیان اینکه علاوه بر بخش تولیدی اصناف، بخش‌هایی از صنوف توزیعی نیز با مشکلات و کمبود مالی برای گسترش حوزه کاری خود مواجه هستند، گفت: بخش توزیعی اصناف نیز با بیش از یک میلیون و هشتصد هزار واحد صنفی می‌تواند در اشتغال کشور نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به هدفگذاری 2 میلیون و 500 هزار ایجاد اشتغال از سوی دولت در سال‌جاری، تصریح کرد: اصناف کشور با توجه به بسترهایی که دارند، می تواند بیش از 50 درصد این اشتغال را در کمترین زمان عهده دار شوند و این موضوع تنها نیازمند ارائه تسهیلات آسان و مورد نیاز صنوف از سوی دولت است.

نوده فراهانی با اشاره به اینکه اگر تسهیلاتی که در بخش های مختلف با هدف ایجاد اشتغال ارائه می شود و چندان هم موثر واقع نمی شود در بخش اصناف هزینه شود، در ایجاد اشتغال مؤثرتر خواهد بود، اظهار داشت: شورای اصناف کشور برای ایجاد اشتغال برنامه ریزی خوبی انجام داده است و این موضوع بستگی به تامین تسهیلات مورد نیاز اصناف دارد.

مشاور رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی بهترین گزینه برای ایجاد اشتغال در کشور توجه به مشاغل خرده است، گفت: این موضوع را می توان به صورت بسیار اصولی و عینی در اصناف مشاهده کرد و در صورت توجه نیز از آن نتایج لازم را گرفت.