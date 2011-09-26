"در پرتو وحی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به مباحثی در رابطه با علوم و معارف قرآن پرداخته که طی آن ویژگیهای قرآن، نزول وحی، حقیقت دین، مبانی اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

نویسنده در سه بخش ابتدا به تاریخ قرآن و نزول وحی و چگونگی نزول اشاره می کند، ترتیب نزول و ترتیب سوره ها و آیات و چگونگی جمع قرآن و توحید مصاحف، مصونیت قرآن از تحریف و قرائتهای مختلف از دیگر مباحثی است که نویسنده به توضیح آنها پرداخته است.

تفسیر قرآن و روشهای تفسیری، زبان قرآن، اعجاز قرآن و ابعاد آن از دیگر موضوعاتی است که در این کتاب به آنها اشاره شده است.

نویسنده در پایان به حقیقت دین و نیاز بشر در هدایت های خود و بررسی مسائل اقتصادی و تفسیر سوره حمد و آیات اوایل سوره بقره و سوره نساء و سوره الرحمن، مزمل، مدثر، علق و قدر پرداخته است.





