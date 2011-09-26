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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

"در پرتو وحی" منتشر شد

"در پرتو وحی" منتشر شد

کتاب "در پرتو وحی" که به درسهایی از قرآن در محضر آیت الله موسوی اردبیلی اختصاص دارد با گردآوری عبدالکریم موسوی اردبیلی از سوی انتشارات دانشگاه علوم انسانی مفید قم در دو جلد منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به مباحثی در رابطه با علوم و معارف قرآن پرداخته  که طی آن ویژگیهای قرآن، نزول وحی، حقیقت دین، مبانی اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

 

نویسنده در سه بخش ابتدا به تاریخ قرآن و نزول وحی و چگونگی نزول اشاره می کند، ترتیب نزول و ترتیب سوره ها و آیات و چگونگی جمع قرآن و توحید مصاحف، مصونیت قرآن از تحریف و قرائتهای مختلف از دیگر مباحثی است که نویسنده به توضیح آنها پرداخته است. 

تفسیر قرآن و روشهای تفسیری، زبان قرآن، اعجاز قرآن و ابعاد آن از دیگر موضوعاتی است که در این کتاب به آنها اشاره شده است. 

نویسنده در پایان به حقیقت دین و نیاز بشر در هدایت های خود و بررسی مسائل اقتصادی و تفسیر سوره حمد و آیات اوایل سوره بقره و سوره نساء و سوره الرحمن، مزمل، مدثر، علق و قدر پرداخته است.  
 
 
 

کد مطلب 1416973

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