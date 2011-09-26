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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

"فن پرسی" جدایی از آرسنال را تکذیب کرد

"فن پرسی" جدایی از آرسنال را تکذیب کرد

"رابین فن پرسی"، کاپیتان تیم فوتبال آرسنال، خبر جدایی از این تیم را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فن پرسی که در پیروزی 3 بر صفر مقابل بولتون صدمین گل خود را در این باشگاه به ثمر رساند، اظهار داشت: به عقیده من برای گفتگو در خصوص جدایی از تیم باید بهترین زمان ممکن را انتخاب کرد. در حال حاضر زمان مناسبی برای این کار نیست چرا که ما مشغولیم. تیم ما هر سه، چهار روز بازی دارد.

وی افزود: در حال حاضر از حضور در آرسنال خشنودم. البته بستگی به وضعیت تیم دارد و من نمی توانم میزان رضایت خود را اعلام کنم. نمی توانم در خصوص آینده حرفی بزنم.

بر پایه گزارش ساکرنت، آرسن ونگر، سرمربی آرسنال، در خصوص کاپیتان هلندی تیم خود هیچگونه نگرانی ندارد. وی گفت: فکر نمی کنم چنین چیزی واقعیت داشته باشد.

کد مطلب 1416977

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