هشت سال دفاع مقدس از ایران برای سایر ملت ها الگو ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، ضیاء الله اعزازی در جمع نیروهای مسلح در سپاه ناحیه بناب با اشاره به اهداف شوم دشمن از تحمیل جنگ هشت ساله به ایران گفت: دشمن می خواست همان اوایل انقلاب، این نهضت شکوهمند را خفه کند تا از صدور آن جلوگیری کرده و پس از 32 سال شاهد بیداری اسلامی در منطقه نباشد.

وی از درس مقاومت و ایستادگی در برابر مستکبران، خنثی کردن توطئه ها و نیز الگو شدن برای ملت های دنیا؛ به عنوان بزرگترین دستاورد دفاع مقدس نام برد و افزود: جنگ تحمیلی علاوه بر دستاوردهای مادی و پیشرفتهای بزرگ در علم و فناوری که نمونه بارز آنها راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و موفقیتهای صنعتی و پزشکی است، نعمت امنیت پایدار و استقلال و سربلندی در جهان را برای ما به ارمغان آورد.

اعزازی تصریح کرد: پس از اتمام جنگ هشت ساله، با وجود توطئه ها و نقشه های پلید دشمنان، بازهم شاهد توسعه و پیشرفت چشمگیر کشور در تمامی ابعاد هستیم که همه آنها در سایه اطاعت از ولایت فقیه به وجود آمده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه ماموریت مهم بسیجیان، ایثارگران و دلسوزان نظام را داشتن بصیرت و قدرت تشخیص به موقع حق از باطل اعلام کرد و اذعان داشت: با اطاعت از ولی فقیه و حفظ هوشیاری و آمادگی در سنگر دفاع از انقلاب، آینده ای بهتر و روشن تر در انتظار ما خواهد بود.

وی بیان کرد: دشمن سعی دارد به نسل جوان کشور ما طوری تلقین کند که قبل از انقلاب اسلامی همه چیز داشتیم، اما این در حالی است که ما جنگ تحمیلی هشت ساله را با دست خالی شروع کردیم و به پیروزی رسیدیم.

ضیاء الله اعزازی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از کسانی که مشکلات ناچیز و نقایص جزئی نظام را بزرگنمایی و سیاه نمایی می کنند، گفت: انصاف نیست که کلیات نظام و پیشرفتهای بی نظیر کشور و نتیجه خون پاک شهدا را زیر سئوال برده و نقاط قوت کشور را حقیـر بشماریم.

این نماینده مجلس تأکید کرد: دشمن همیشه به دنبال بهانه جویی و شبهه افکنی در بین نسل جوان کشور است و در این اوضاع باید بصیرت و آگاهی را تقویت کرده و نباید اجازه دهیم که دشمن از ضعف ما سوء استفاده کرده و در کشور ما جای پایی برای خود باز کند.

نماینده مردم بناب در مجلس با بیان این مطلب که باید دنبال خدمت صادقانه به مردم باشیم نه دنبال اختلاف، ادامه داد: باید همواره منافع ملی را به منافع شخصی ترجیح دهیم و کشور را به جایگاهی برسانیم که در شان مردم و نظام اسلامی باشد.

اعزازی در ادامه سخنان خود به دیدار اخیر جمعی از نمایندگان مجلس با علما و مراجع قم اشاره کرد و اظهار داشت: علما و مراجع قم نیز همواره تأکید داشتند که به مشکلات مردم به عنوان سرمایه اصلی نظام توجه جدی شود.

در ادامه فرمانده سپاه ناحیه بناب نیز طی سخنانـی با بیان اینکه خصومت دشمنان قسم خورده ایران همچنان با شیوه های متفاوت ادامه دارد، گفت: توطئه ها و فتنه های رنگارنگ دشمن خیالات نیست، بلکه جریان جدی و واقعی است.

سرهنگ فریدون محمودیان، افزود: قطعـاً قدرتهای استکباری ترسـوتر از آن هستند که بتوانند انتقام سیلی های انقلاب را از ما بگیرند و حتی از طریق تحریمها هم نتیجه نخواهند گرفت.

وی ادامه داد: دشمنان ایران سخت در اشتباهند، چون بسیجیان و رزمندگان همیشه در صحنه هر لحظه آماده دفاع از نظام و کشور هستند.

محمودیان تاکید کرد: اگر مسئولان کشور متوجه باشند و بیشتر از این به مردم خدمت کنند، دشمن هیچ غلطی نمی تواند بکند.