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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

ابوحمزه:

سربازان حافظ ارزشهای انقلاب و خون شهیدان هستند

سربازان حافظ ارزشهای انقلاب و خون شهیدان هستند

اراک - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: سربازان حافظ ارزشهای انقلاب اسلامی ایران و خون پاک شهدا هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه ظهر دوشنبه با بیان این مطلب در مراسم روز بزرگداشت سرباز که در حسینه سپاه روح الله برگزار شد افزود: سربازان امروز ایران اسلامی باید با الگو گیری از رشادت ها و دلاور مردی های سربازان 8 سال دفاع مقدس از ارزشهای انقلاب اسلامی حراست کنند.

وی ادامه داد: نقش بی بدیل جوانان ایران زمین که در لباس سربازی به دفاع از کیان ایران اسلامی در طول جنگ تحمیلی پرداختند بر کسی پوشیده نیست و این نقش باید امروز در بین سربازان نسل جدید تبیین شود.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: دوران سربازی زمان مناسبی برای تقویت خود باوری جوانان این مرز و بوم است و باید با بهره گیری ازاین زمان حداکثر استفاده را در تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس جوانان ایران زمین کرد.

سردار ابوحمزه بیان داشت: باید با بهره گیری از آموزه های دینی و اخلاقی در مدت 2 سال سربازی جوانان غیور ایران زمین این قشر را از فتنه دشمنان در جنگ نرم مصون نگه داشت.

گفتنی است در پایان این مراسم از 5 خانواده سرباز شهید در دوران دفاع مقدس تجلیل به عمل آمد. 

کد مطلب 1416979

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