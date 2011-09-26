سربازان حافظ ارزشهای انقلاب و خون شهیدان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه ظهر دوشنبه با بیان این مطلب در مراسم روز بزرگداشت سرباز که در حسینه سپاه روح الله برگزار شد افزود: سربازان امروز ایران اسلامی باید با الگو گیری از رشادت ها و دلاور مردی های سربازان 8 سال دفاع مقدس از ارزشهای انقلاب اسلامی حراست کنند.

وی ادامه داد: نقش بی بدیل جوانان ایران زمین که در لباس سربازی به دفاع از کیان ایران اسلامی در طول جنگ تحمیلی پرداختند بر کسی پوشیده نیست و این نقش باید امروز در بین سربازان نسل جدید تبیین شود.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: دوران سربازی زمان مناسبی برای تقویت خود باوری جوانان این مرز و بوم است و باید با بهره گیری ازاین زمان حداکثر استفاده را در تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس جوانان ایران زمین کرد.

سردار ابوحمزه بیان داشت: باید با بهره گیری از آموزه های دینی و اخلاقی در مدت 2 سال سربازی جوانان غیور ایران زمین این قشر را از فتنه دشمنان در جنگ نرم مصون نگه داشت.

گفتنی است در پایان این مراسم از 5 خانواده سرباز شهید در دوران دفاع مقدس تجلیل به عمل آمد.