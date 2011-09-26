سال تحصیلی جدید مرکز تخصصی مهدویت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی جدید این مرکز شامگاه یکشنبه با پذیرش 30 طلبه جدیدالورود و با سخنرانی آیت الله حسینی بوشهری برگزار شد.



معاون آموزش مرکز تخصصی مهدویت در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: در سال جدید 30 طلبه واجد شرایط پذیرش شده اند و در مجموع 110 طلبه در این مرکز آموزشهای مهدوی را فرا می‌گیرند تا نیازهای جامعه در این عرصه را برطرف سازند.



حجت الاسلام علی مصلحی ادامه داد: در مراسم امشب از 9 نفر از افراد برتر در رشته های تحقیق، آموزش و تبلیغ تجلیل می‌شود.



وی اظهارداشت: دروس مرکز از چند روز گذشته آغاز شده و مراسم افتتاحیه به صورت نمادین امشب انجام می‌شود.



معاون آموزش مرکز تخصصی مهدویت اضافه کرد: در سال جاری سه تن از استادان برجسته حوزه علمیه یعنی آیات طبسی، فاضل لنکرانی و گرامی به ارایه درس خارج مهدویت در قرآن می‌پردازند.



وی افزود: ایت الله گرامی سه شنبه شب‌ها بعد از نماز عشا در دفترشان به ارایه درس شبهات مهدویت می‌پردازد.



مصلحی تصریح کرد: همچنین آیت الله طبسی در روزهای شنبه تا دوشنبه در این مرکز به ارایه بحث بررسی مبانی و مسایل مهدویت با محوریت کتب اربعه می‌پردازد.



وی اظهارداشت: تفسیر آیات مهدویت از دیدگاه فریقین از دیگر مباحثی است که در سطح خارج مهدویت در قرآن توسط آیت الله فاضل لنکرانی طرح می‌شود.



مصلحی با اشاره به فعالیت‌های این مرکز اعزام مبلغان مهدوی به سراسر کشو را از جمله این فعالیت‌ها دانست و گفت: تنها در سال گذشته متخصصان این مرکز هزار و 500 سفر تبلیغ در عرصه مهدویت داشته‌اند.