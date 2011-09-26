اعتصابات حمل و نقل سراسر یونان را فرا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه بی بی سی در گزارشی در این ارتباط اعلام کرد که کامیون داران در یونان در حال اعتصاب هستند و به نظر می رسد این اقدام در آستانه دیدار ناظران مالی بین المللی، این کشور را با مشکل بزرگی روبرو کند

مقامهای صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا قرار است از یونان دیدار و بر اوضاع و بدهی های این کشور نظارت کنند.

حرکت قطارها و اتوبوسها در اثر این اعتصاب متوقف شده و آمریکا به اروپا فشار وارد می کنند تا در برابر یونان اقدامات محکمی اتخاذ کند.

یونان بسته نخست کمکهای مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را دریافت کرده ولی این کمکها با وجود اعمال تدابیر ریاضت طلبانه هنوز نتوانسته مشکلات این کشور را حل کند.

وزیر دارایی یونان قرار است گفتگوهایی را با صندوق بین المللی پول اواخر هفته برگزار کند و در همین رابطه معترضان روز شنبه در خارج از پارلمان یونان اعتراضات خود را به وضعیت موجود اعلام کردند.