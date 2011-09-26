کتاب "اصول تغذیه مطلوب برای ورزشکاران" در تبریز منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مشتمل بر پنج فصل از اصول تغذیه ورزشکاران قبل، بعد و از هر مسابقه به قلم ساده و روان برای استفاده ورزشکاران در حوزه قهرمانی و آماتور منتشر شد.

یونس قوام لاله ضمن تشکر از مساعدت شهرداری تبریز در این خصوص گفت: امروزه ورزشکاران بیشتر از گذشته نیازمند اطلاعات تغذیه ای دقیق در مورد ورزش هستند و تغذیه مطلوب بخش جدایی ناپذیر یک فرد در زمان حداکثر فعالیت است و رژیم غذایی ناکافی و فاقد سوخت بدن می تواند توانایی بالقوه یک قهرمان ورزشی را جهت حداکثر فعالیت بدنی محدود سازد.

وی که علاوه بر تحصیلات آکادمیک دارای تجربه در باشگاههای حرفه ای نیز است، تاکید کرد: نیازهای تغذیه ای هر فرد می تواند بسته به میزان مصرف انرژی، متابولیسم و وضعیت سلامتی وی باشد به همین دلیل کتاب "اصول تغذیه مطلوب برای ورزشکاران" دستورالعمل های عمومی جهت کمک به مطلوب سازی تغذیه قهرمانان ورزشی و ورزشکاران را ارائه می دهد.

گفتنی است: کتاب "اصول تغذیه مطلوب برای ورزشکاران" با موضوعات متفاوت از جمله نیازهای تغذیه ای ورزشکاران و کربوهیدراتها به عنوان مهمترین سوخت برای ورزشکاران نقش پروتئین به عنوان یک بازیگر مواد غذایی و چربی های موجود در مواد غذایی، ویتامین ها و مواد معدنی مایعات و تامین آب بدن تنظیم شده است.

علاقمندان می توانند این کتاب را با مراجعه به سازمان ورزش شهرداری تبریز دریافت کنند.