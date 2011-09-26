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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۱

نجار:

بومی گزینی معلمان ضروری است

بومی گزینی معلمان ضروری است

بم - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان بر لزوم بومی گزینی معلمان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار یکشنبه شب در جمع مسئولین بم ابراز داشت: توجه به بومی گزینی در بین معلمان ضروری است.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه بومی گزینی در بین معلمان براساس استان انجام می شده نیاز است که این امر با توجه به شهرستان ها نیز انجام شود.

نجار با اشاره به ساخت مدارس پس از زلزله بم در بم و بروات گفت: برای استفاده مناسب از این اماکن باید چاره اندیشی شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور قرآنی نیز در این جلسه گفت: طی سال جاری نمازخانه های مدارس در سراسر کشور فرش خواهند شد.

محمد بنیادی راه اندازی دانشگاه فرهنگیان را مثبت ارزیابی کرد و ابراز داشت: طرح  در محضر قرآن و طرح تحول بنیادین از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای سال جاری است.

کد مطلب 1416988

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