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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۸

از امروز/

تمرینات تیم والیبال گیتی پسند در سالن مخابرات ادامه یافت

تمرینات تیم والیبال گیتی پسند در سالن مخابرات ادامه یافت

اصفهان خبرگزاری مهر: تیم والیبال گیتی پسند اصفهان از امروز تمرینات خود را به منظور حضوری پر قدرت در لیگ برتر والیبال در سالن مخابرات ادامه می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال گیتی پسند که با جذب چند یار ملی پوش و همچنین جوان پا به عرصه رقابت های لیگ والیبال گذاشته است هم اکنون در غیاب ملی پوشان خود و زیر نظر مصطفی کارخانه به تمرین می پردازد..

امین کریمیان سرپرست تیم والیبال گیتی پسند در این باره اظهار داشت: با توجه به برگزاری رقابت های جام ملت های آسیا ملی پوشان تیم در اختیار تیم ملی قرار گرفته اند و به محض پایان مسابقات به تیم اضافه می شوند.

وی افزود: نبود ملی پوشان در تمرینات احساس می شود اما به واسطه اهمیت بازی های ملی با این مشکل کنار آمده ایم و امیدواریم تیم ملی نیز با کسب عنوان قهرمانی در این مسابقات به کار خود پایان دهد.

وی با بیان اینکه تیم گیتی پسند از بازیکنان جوان و همچنین ملی پوش بسته شده است افزود: در تیم گیتی پسند ملی پوشانی از تیم های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان حضور دارند و این نشان می دهد در تیم گیتی پسند پشتوانه سازی از اهمیت زیادی برخوردار است.

کد مطلب 1416994

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