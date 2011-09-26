تمرینات تیم والیبال گیتی پسند در سالن مخابرات ادامه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال گیتی پسند که با جذب چند یار ملی پوش و همچنین جوان پا به عرصه رقابت های لیگ والیبال گذاشته است هم اکنون در غیاب ملی پوشان خود و زیر نظر مصطفی کارخانه به تمرین می پردازد..

امین کریمیان سرپرست تیم والیبال گیتی پسند در این باره اظهار داشت: با توجه به برگزاری رقابت های جام ملت های آسیا ملی پوشان تیم در اختیار تیم ملی قرار گرفته اند و به محض پایان مسابقات به تیم اضافه می شوند.

وی افزود: نبود ملی پوشان در تمرینات احساس می شود اما به واسطه اهمیت بازی های ملی با این مشکل کنار آمده ایم و امیدواریم تیم ملی نیز با کسب عنوان قهرمانی در این مسابقات به کار خود پایان دهد.

وی با بیان اینکه تیم گیتی پسند از بازیکنان جوان و همچنین ملی پوش بسته شده است افزود: در تیم گیتی پسند ملی پوشانی از تیم های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان حضور دارند و این نشان می دهد در تیم گیتی پسند پشتوانه سازی از اهمیت زیادی برخوردار است.