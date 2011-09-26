بازگشت رئیس سازمان استاندارد ایران از اجلاس سالیانه ایزو

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین برزگری برای شرکت در سی و چهارمین اجلاس سالیانه ایزو و چهل و پنجمین نشست کمیته امور کشورهای در حال توسعه (DEVCO) به دهلی نو سفر کرده بود.

اهم موضوعات مورد بررسی در این اجلاس عملکرد ایزو در سال گذشته، اقدامات شورای ایزو در سال جاری، فعالیتهای فنی و دبیرخانه مرکزی ایزو و چالشهای جهانی فراروی استانداردهای بین المللی بوده است.

تعیین موضوعات و برنامه ریزی در تدوین استانداردها، چگونگی ترویج استانداردها، همکاری با سازمان های بین المللی و گسترش همکاری های منطقه ای و نقش ایزو از دیگر موارد در این زمینه بوده است.

فعالیتهای ایزو در برآورد نیازهای کشورهای در حال توسعه در چارچوب اقدامات کمیته امور کشورهای در حال توسعه (DEVCO) و شیوه های ارتباطی نوین، مسایل مرتبط با موضوع مالکیت معنوی ایزو نیز در اجلاس یادشده بررسی شد.

همچنین مشارکت در چندین نشست مذاکراتی در حوزه فعالیتهای کشورهای در حال توسعه برای تعیین و ارائه راهکارهای عملیاتی و شرکت در انتخابات اعضای شورای ایزو برای دو سال آینده از دیگر موارد در این زمینه بود.

نظام الدین برزگری در راس هیئتی از نمایندگان سازمان استاندارد به هند سفر کرده بود.