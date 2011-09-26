سطح آبهای زیر زمینی گلستان 4 متر افت کرده است

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در صورت ادامه این وضعیت، تبعات متعددی از جمله کاهش آبدهی چاه ها، افزایش هزینه بهره برداری از چاه ها، نشست سطح زمین، شوری آب های زیر زمینی و تخریب چاه ها محتمل است.

وی هشدار داد: هر چند که شرکت آب منطقه ای گلستان نظارت لازم را در بهره برداری از آب زیرزمینی و جلوگیری از عواقب احتمالی انجام می دهد ولی برای مدیریت مطلوب منابع آب، مشارکت همه بهره برداران و نیز مدیران استان الزامی است.

این مدیر گلستانی، تخریب کیفیت و شوری آب را نتیجه کاهش سطح آب زیرزمینی دانست و اظهار کرد: با توجه به وجود لایه های آب شور در سفره های آب زیرزمینی و نیز وجود آب شور دریای خزر در نواحی ساحلی، افت سطح آب زیرزمینی موجب شده است تا آب شور به داخل سفره های آب شیرین نفوذ کند و در نتیجه تخریب کیفیت آب شیرین را در برخی نقاط استان به همراه داشته است.

وی گفت: افزایش بهره برداری از منابع آبی زیرزمینی به همراه وقوع پدیده های متناوب خشکسالی موجب شده است که افت سطح آب زیر زمینی در آبخوان های گلستان اتفاق بیافتد.

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان گفت: کل نیاز آب شرب جوامع شهری و روستایی و صنعت استان در افق 1420 معادل 311 میلیون متر مکعب است.



حیدریان افزود: از این میزان، به تفکیک 211 میلیون متر مکعب شرب و 100میلیون متر مکعب صنعت است که مطابق برنامه افق 1420، معادل 60 میلیون مترمکعب منابع آب زیرزمینی و مابقی از سدهای داخل و خارج استان باید تامین شود.

وی اظهار داشت: مطالعات جامع تامین آب شرب و صنعت استان گلستان با پیش بینی دورنمای سال 1420 شمسی انجام شده است و تامین آب این مصارف در سه دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای تامین آب شرب این استان برنامه ریزی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: برای دوره کوتاه مدت، تامین آب شرب این استان از طریق آب زیرزمینی و دوره میان مدت از طریق آب سطحی داخل استان برنامه ریزی شده است.

حیدریان افزود: طبق برنامه تدوین شده، در سد های در حال احداث بخشی از آب تنظیمی و در تمامی سدهای در حال مطالعه همه آب تنظیمی برای تامین آب شرب در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه پتانسیل آب این استان پاسخگوی نیاز و تقاضای رو به تزاید آن نیست تصریح کرد: پتانسیل منابع آب سطحی و زیرزمینی گلستان حدود 2.5 میلیارد متر مکعب است در حالی که مجموع نیاز آبی در بخش های آب شرب، صنعت، محیط زیست و کشاورزی حدود هفت میلیارد متر مکعب است، با این شرایط امکان تامین تمام نیاز ها وجود ندارد.