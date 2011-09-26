وظیفه حوزه علمیه تربیت جامعه شیفته امام زمان(عج) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری شامگاه یکشنبه در مراسم آغاز دوره جدید مرکز تخصصی مهدویت در سخنانی با بیان اینکه تا فضای جامعه را آماده نکنیم نمی‌توانیم منتظر واقعی تربیت کنیم اظهارداشت: ابتدا باید فضای جامعه را آماده کنیم و علاوه بر نظریه پردازی وارد کارهای میدانی شویم تا بتوانیم انسان‌های منتظر حقیقی تربیت کنیم.



وی ادامه داد: وظیفه فعالان عرصه مهدویت این است که متکفل امور تربیتی مردم شوند و اخلاق را جایگزین مفاسد اخلاقی کنند تا شرایط برای تربیت منتظران واقعی ایجاد شود.



امام جمعه قم بیان داشت: کار مرکزی مانند مرکز تخصصی مهدویت این است که منتظر واقعی تربیت کند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه این مرکز کار بسیار مهمی را متکفل شده است تصریح کرد: سالیان درازی بود که حوزه تنها به اموری مانند فقه و اصول می‌پرداخت اما چند سالی است که وارد عرصه‌های جدید مانند تفسیر قرآن و مهدویت شده است.



وی اضافه کرد: اگر دروسی مانند تفسیر قرآن و کلام وجود داشت چند روزی میهمان حوزه بودند اما امروز با استقبال خوب طلاب به دروس مهم تبدیل شده‌اند.



حسینی بوشهری ادامه داد: یکی از رشته‌های مورد نیاز در حوزه همین مباحث مهدویت بود که بحمدلله با همت حجت الاسلام قرائتی راه اندازی شده است.



وی ادامه داد: موضوع مهدویت به علت اینکه در هر دوره‌ از سوی برخی افراد سودجو مورد سوء استفاده قرار گرفته بسیار مهم است و وقتی حوزه بتواند عالمانه وارد این موضوع شود رخنه‌های نفوذ افراد سودجو را می بندد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم کارهای مرکز تخصصی مهدویت را شبیه معجزه دانست و اظهارداشت: اگر می خواهیم در بحث انتظار سرمایه گذاری کنیم باید بر روی پنج موضوع تلاش داشته باشیم ابتدا مهدی باوری را در مردم تقویت کنیم و به خصوص با توجه به بیداری اسلامی و انتظار مردم مسلمان به امدادهای الهی مهدوی باوری می‌تواند به خوبی برای آنان تبیین شود.



امام جمعه قم تأکید کرد: باید حرکت‌های عالمانه برای باورپذیری مهدویت در میان ملت‌های مسلمان صورت گیرد.



وی تقویت بعد روانی موضوع با ایجاد امید آفرینی در میان مردم و عرصه بین المللی را از دیگر سرمایه گذاری های لازم در عرصه مهدویت دانست و اظهار داشت: بعد سیاسی از دیگر ابعادی است که نیاز است بر روی آن کار شود و حکومت آرمانی دوران ظهور برای مردم به روشنی بازگو شود.



نماینده مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: وظیف کسانی که در مهدویت فعالیت دارند این است که پیام مهدویت را از دل خطبه غدیرپیامبر(ص) بیرون بیاورند زیرا پیامبر(ص) همان طور که موسس مذهب شیعه است مهدویت نیز ریشه در سخنان ایشان دارد.



وی سرمایه گذاری بر بعد عرفانی را از دیگر لوازم تقویت مهدویت در جامعه دانست و عنوان داشت: جامعه دلتنگ حضور امام است و باید طوری مردم را تربیت کنیم که جامعه شیفته حضرت شوند.



حسنیی بوشهری تصریح کرد: پالایش جامعه از فساد و تباهی از دیگر سرمایه گذاری های لازم در این عرصه است تا بستری برای ظهور فراهم شود.