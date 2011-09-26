نتانیاهو خواستار ازسرگیری مذاکرات سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، در آستانه بررسی عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل که مقرر است امروز انجام شود، دو طرف فلسطینی و اسرائیلی مواضع متناقضی اتخاذ کرده اند.

ابومازن در آخرین اظهارنظر خود در این باره اظهار داشت : از سرگیری مذاکرات با تل آویو تا زمانی که فلسطینیان در خاک خود موجودیت پیدا کنند و شهرک سازی متوقف نشود معنا ندارد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که اخیرا در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد آخرین مواضع خود را تشریح کرده بود، از سرگیری مذاکرات با رژیم صهیونیستی را منوط به تحقق این دو مسئله دانست.

این در حالی است که گروههای فلسطینی تلاش برای تشکیل کشور فلسطین در مرزهای 1967 را در تناقض با از سرگیری مذاکرات با طرف اسرائیلی می دانند. حماس اخیرا در موضعی صریح تاکید کرد: مواضع ابومازن در نیویورک درباره تداوم مذاکرات با تل آویو، تمام اظهارات وی را تحت الشعاع قرار داد و اظهاراتش را بدون مضمون و توخالی جلوه داد.

این در حالی است که در سوی دیگر، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنان بر لزوم از سرگیری مذاکرات بدون تایید کشور فلسطین در سازمان ملل متحد تاکید دارد. وی معتقد است هر گونه توافقی در این مسئله باید از طریق مذاکرات سازش به دست آید.