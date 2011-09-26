سینمای دفاع مقدس زمینه بازخوانی و نواندیشی در تمام حوزه ها را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی سینمای مستقل و بازخوانی اندیشه های نو در سینمای دفاع مقدس به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور جواد طوسی منتقد سینما، سامان سالور کارگردان، رضا ناجی بازیگر پر افتخار سینمای ایران با محوریت موضوعی سینمای مستقل برگزار شد و مورد استقبال جمعی از فیلم سازان و سینماگران تبریز قرار گرفت.

جواد طوسی در این جلسه ضمن تبیین زوایای مختلف و ویژگی های سینمای مستقل، با اشاره به فیلم "سیزده 59"، گفت: "سیزده 59" فیلم خوبی برای تجربه کردن سینمای مستقل و بررسی دریچه ای متفاوت به مقوله هنر دفاع مقدس است و کارگردان جوان این فیلم به خوبی توانسته از پس این مسئولیت برآید.

وی افزود: "سیزده "59 نظرات و انتقادات و تاییدات متفاوتی را میان مردم و منتقدان برانگیخته است و این مساله نشان می دهد هنوز هم آثاری تولید می شوند که هر کسی از ظن خود یارشان شود.

طوسی، برقراری ارتباط با مخاطب را از نمودها و ویژگی های سینمای مستقل معرفی و تصریح کرد: فیلم های مختلفی در دهه های اخیر ساخته شده اند که هرچند از نظر برگشت سرمایه نتوانسته اند به موفقیت بی نظیری دست یابند، اما همواره در ذهن مردم که مخاطبان اصلی هستند، باقی مانده اند.

این منتقد سینما دغدغه های فیلم ساز و چگونگی ارتباط او با محیط را زمینه ای برای بروز نگاه های خلاق و تاثیرگذار در سینما به ویژه سینمای دفاع مقدس دانست و ابراز امیدواری کرد: این نگاه در میان هنرمندان رشته های مختلف هنری تسری یابد.

وی اقدام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز همزمان با هفته دفاع مقدس در حوزه سینمای دفاع مقدس را مورد تمجید قرار داد و بر استمرار چنین اقدامات موضوعی تاکید کرد.

گفتنی است، نشست تخصصی سینمای مستقل و بازخوانی اندیشه های نو در سینمای دفاع مقدس به مناسبت هفته دفاع مقدس به ابتکار سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز و با حضور جواد طوسی منتقد سینما، سامان سالور کارگردان، رضا ناجی بازیگر پر افتخار سینمای ایران و همچنین جمعی از فیلم سازان و سینماگران تبریز در محل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز برگزار شد.