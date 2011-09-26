بازیکنان 6 کشور تست دوپینگ دادند

به گزارش خبرنگار مهر، ژاپن، چین، ازبکستان، قزاقستان، استرالیا و سریلانکا کشورهایی هستند که تا روز یکشنبه و پایان دیدارهای روز نخست مرحله دوم مسابقات قهرمانی مردان آسیا از بازیکنان آنها تست دوپینگ گرفته شده است این در حالی است که هنوز از بازیکنان ایران، به عنوان میزبان این مسابقات نمونه گیری نشده است.

لطفعلی پورکاظمی، رئیس کمیته پزشکی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این مطلب اظهار داشت: تا پایان مسابقات به تناوب از بازیکنان دیگر کشورهایی که تاکنون از آنها نمونه‏گیری نشده است، تست دوپینگ گرفته خواهد شد.

وی تصریح کرد: به طور حتم ایران یکی از کشورهایی است که طی همین روزها از بازیکنانش تست دوپینگ گرفته خواهد شد اما احتمال اینکه کشورهایی که از بازیکنانش تست دوپینگ گرفته شده است دوباره در پروسه نمونه گیری قراربگیرند، وجود دارد.

شانزدهمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا تا روز پنجشنبه در تهران ادامه خواهد داشت.