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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

توسط محققان کشور صورت گرفت/

ارائه مدلی برای ایجاد نیروگاه آبی در استان لرستان

ارائه مدلی برای ایجاد نیروگاه آبی در استان لرستان

محققان دانشگاه آزاد قزوین مدلی را برای ایجاد نیروگاه آبی کوچک در استان لرستان ارائه دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرزاد رضوی- عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه آزاد قزوین و بابک محمدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکاترونیک این دانشگاه موفق به انتشار مقاله ای در ژورنال بین المللی با درجه علمی ISI شدند.
 
این مقاله که با عنوان "تعیین و پتانسیل سنجی ظرفیت مورد نیاز مناسب برای نیروگاه آبی خیلی کوچک در استان لرستان" تالیف شده است، با درج اطلاعاتی در حوزه های فنی و جغرافیایی منطقه لرستان، مدلی را برای ایجاد نیروگاه آبی در این منطقه ارائه کرده است.

در این مقاله به نیروگاه آبی کوچک استان لرستان پرداخته و در این راستا کلیه اطلاعات فنی و جغرافیایی تهیه شده و براساس آن ظرفیت مدل نیروگاه تعیین شده است.
کد مطلب 1417014

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