ارائه مدلی برای ایجاد نیروگاه آبی در استان لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرزاد رضوی- عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه آزاد قزوین و بابک محمدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکاترونیک این دانشگاه موفق به انتشار مقاله ای در ژورنال بین المللی با درجه علمی ISI شدند.



این مقاله که با عنوان "تعیین و پتانسیل سنجی ظرفیت مورد نیاز مناسب برای نیروگاه آبی خیلی کوچک در استان لرستان" تالیف شده است، با درج اطلاعاتی در حوزه های فنی و جغرافیایی منطقه لرستان، مدلی را برای ایجاد نیروگاه آبی در این منطقه ارائه کرده است.

در این مقاله به نیروگاه آبی کوچک استان لرستان پرداخته و در این راستا کلیه اطلاعات فنی و جغرافیایی تهیه شده و براساس آن ظرفیت مدل نیروگاه تعیین شده است.