استخدام 1600 نفر در بخش بیمه و درمان تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوروزیان امروز دوشنبه در نشست خبری افزود: آزمون استخدامی تامین اجتماعی آبان ‌ماه در 12 استان آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان، تهران، فارس، هرمزگان، خوزستان، همدان، قزوین، گیلان، کرمان و مازندران برگزار می‌شود.

وی گفت: زمان ثبت‌نام اینترنتی آزمون 9 تا 16 مهرماه است که متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی تامین اجتماعی به آدرس www.tamin.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

به گفته مدیر کل امور اداری صندوق تامین اجتماعی ،جمعیت بیمه‌شدگان اصلی و تبعه صندوق تامین اجتماعی 28 میلیون نفر است که علاوه بر این چهار میلیون نفر نیز مستمری‌بگیر تامین اجتماعی هستند.

نوروزیان با اشاره به اینکه پرسنل تامین اجتماعی 60 هزار نفر است که 40 هزار نفر آنها در بخش درمان فعالیت می کنند ،گفت: 340 مرکز درمانی زیرمجموعه تامین اجتماعی هستند که از این تعداد 68 مورد بیمارستان و 260 درمانگاه هستند.

مدیر کل امور اداری صندوق تامین اجتماعی تاکید کرد: طی سه سال گذشته حدود چهارهزارنفر از نیروهای صندوق خارج شده اند و هیچ نیرویی نیز جذب نشده است.

به گفته وی، آزمون استخدامی ششم آبان ماه سال جاری برای جذب 728 نفر در بخش‌های درمانی و بیمه‌ای برگزار می‌شود که از این تعداد 534 نفر در بخش درمانی و 194 نفر در بخش بیمه‌ای پذیرش می شوند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین جذب نیرو به استان تهران اختصاص دارد که 300 نفر ظرفیت برای آن در نظر گرفته شده ، گفت: 190 نفر لیسانس پرستاری، 37 نفر نسخه‌پیچ، 43 نفر متصدی خدمات عمومی، 125 نفر بیماربر و در بخش بیمه نیز 120 کارشناس بیمه و 45 متصدی خدمات اداری استخدام خواهند شد. مدیرکل امور اداری صندوق تامین اجتماعی گفت: فرزندان همکاران و بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی نیز از 10 امتیاز مثبت در مقایسه با سایر آزمون‌دهندگان برخوردار هستند. نوروزیان با اشاره به اینکه آزمون دوم استخدامی چهارم آذر برگزار می‌شود، گفت: اولویت استخدام با نیروهای بومی هر شهر است و نیروهای داخلی تامین اجتماعی در اولویت هستند.

نوروزیان افزود: متقاضیان با دو مدرک دیپلم و لیسانس استخدام می‌شوند و برای جذب برخی مشاغل نظیر بهیار و بیماربر، داشتن مدرک دیپلم و شرط سنی حداکثر 22 سال در نظر گرفته شده است.

مدیر کل امور اداری صندوق تامین اجتماعی تاکید کرد: برای استخدام پزشکان حداکثر سن32 سال است و با توجه به گذراندن دوره طرح برای پزشکان امکان جذب نیرو تا سقف 35 سال نیز فراهم است.

به گفته نوروزیان ، تامین اجتماعی الزامی به رعایت قانون جذب سه درصد از نیروهای استخدامی از میان معلولان ندارد.

وی ااظهار داشت: اغلب خروج نیروهای در اختیار تامین اجتماعی از میان پرستاران بوده است،بنابراین بیشترین جذب نیرو از طریق آزمون استخدامی در بخش پرستاری است.