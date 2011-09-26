3 نشریه تخصصی و یک روزنامه مجوز نشر گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز دوشنبه 4 مهرماه هیئت نظارت بر مطبوعات، تقاضاهای صدور مجوز تعدادی از نشریات، مطرح و مجوز 3 نشریه اختصاصی، تخصصی، دانشگاهی و یک روزنامه محلی صادر شد.

در این بین تعداد 2 ماهنامه و 1 فصلنامه مجوز انتشار گرفتند.

در این جلسه با انتشار ماهنامه‌های «بانکداری اسلامی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی « روح‌اله سوری» و «زاب» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیاوش فانی» موافقت شد.

هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین مجوز انتشار فصلنامه «جستارهای فلسفه دین» به صاحب امتیازی «مؤسسه انجمن علمی فلسفه دین ایران» و مدیرمسئولی «حمیدرضا آیت‌اللهی» را صادر کرد.

در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی نشریات «همراهان» به «محسن ملکوتی خواه»، «طلوع زندگی» به «کریم میرزالوی موسی قیه» و با تغییر مدیرمسئولی نشریات «بهترین مجموعه» به «نازنین آقداشی»، «معراج کرمان» به «غلامعباس باغ خانی پور»، «روانشناسان ایرانی» به «محترم نعمت طاووسی»، «پیام انجمن داروسازان ایران» به «رهبر مژدهی آذر» و «پژوهشنامه تعلیم و تربیت» و «پژوهشهای تربیت اسلامی» به «مجید قدمی» موافقت شد.

همچنین با موافقت تغییر ترتیب انتشار هفته‌نامه محلی «دیار سبز» به روزنامه، استان مازندران دارای یک روزنامه جدید شد.