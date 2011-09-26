  1. هنر
  2. سایر
۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

با تصمیم هیئت نظارت /

3 نشریه تخصصی و یک روزنامه مجوز نشر گرفتند

3 نشریه تخصصی و یک روزنامه مجوز نشر گرفتند

مجوز 3 نشریه تخصصی و یک روزنامه جدید برای استان مازندران، از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات صار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز دوشنبه 4 مهرماه هیئت نظارت بر مطبوعات، تقاضاهای صدور مجوز تعدادی از نشریات، مطرح و مجوز 3 نشریه اختصاصی، تخصصی، دانشگاهی و یک روزنامه محلی صادر شد.

در این بین تعداد 2 ماهنامه و 1 فصلنامه مجوز انتشار گرفتند.

در این جلسه با انتشار ماهنامه‌های «بانکداری اسلامی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی « روح‌اله سوری» و «زاب» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیاوش فانی» موافقت شد.

هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین مجوز انتشار فصلنامه «جستارهای فلسفه دین» به صاحب امتیازی «مؤسسه انجمن علمی فلسفه دین ایران» و مدیرمسئولی «حمیدرضا آیت‌اللهی» را صادر کرد.

در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی نشریات «همراهان» به «محسن ملکوتی خواه»، «طلوع زندگی» به «کریم میرزالوی موسی قیه» و با تغییر مدیرمسئولی نشریات «بهترین مجموعه» به «نازنین آقداشی»، «معراج کرمان» به «غلامعباس باغ خانی پور»، «روانشناسان ایرانی» به «محترم نعمت طاووسی»، «پیام انجمن داروسازان ایران» به «رهبر مژدهی آذر» و «پژوهشنامه تعلیم و تربیت» و «پژوهشهای تربیت اسلامی» به «مجید قدمی» موافقت شد.

همچنین با موافقت تغییر ترتیب انتشار هفته‌نامه محلی «دیار سبز» به روزنامه، استان مازندران دارای یک روزنامه جدید شد.

کد مطلب 1417016

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها