خبرگزاری مهر- سرویس سیاسی: کامران باقری لنکرانی متولد 1344 در تهران ، پزشک و دارای مدرک فوق تخصص گوارش و کبد است. وی در دولت نهم و کابینه اول محمود احمدی نژاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. باقری لنکرانی پیش از وزارت در دولت نهم ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز را بر عهده داشت.



وزیر سابق بهداشت بعد از پایان وزارت به همراه چند تن از دوستان خود اقدام به تأسیس "کانون فرهنگی بصیرت" کرده است.

باقری لنکرانی که علاقه زیادی به کار جمعی و تشکیلاتی دارد هم اکنون به عنوان عضو هیئت موسسس و یکی از اعضای اصلی جبهه پایداری فعالیت می کند و به عنوان یکی از دو نماینده این تشکل در کنار علی اصغر زارعی به جبهه متحد اصولگرایان معرفی شده است. هر چند تاکنون در جلسات شورای مرکزی جبهه متحد حضور نداشته است. با این حال لنکرانی هیچ گاه عضویت خود در این کمیته را تکذیب نکرده و در مواضع متعددی بر وحدت اصولگرایان و محوریت آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی تاکید کرده است.

گفتگوی خبرنگار مهر با دکتر کامران باقری لنکرانی را که چندی قبل و در حاشیه یکی از برنامه های دانشجویی صورت گرفته در ادامه می خوانید.

*خبرنگار مهر: فعالان سیاسی معتقدند مهم ترین عامل پیروزی جریان اصولگرایی در سالیان اخیر عبور از سنت های پیشین به رویکردهای اصولگرایانه نوین بوده است و به نوعی نماد پیروزی جریان اصولگرایی نوین را سوم تیر 84 می دانند نظر جنابعالی چیست و آیا به صورت کلی تفاوتی میان اصولگرایان سنتی و نوین می بینید؟ - کامران باقری لنکرانی: بالاخره واقعیتی وجود دارد و آن این است که ما در دهه هشتاد شاهد حضور نسل جدیدی در عرصه اجتماعی بودیم که این نسل ضمن اینکه دین باور بود ، ولایت فقیه را در نه در شعار بلکه در عمل قبول داشت و قائل به ولایت مطلقه فقیه بود. ارتباط با روحانیت را برای خود افتخار می دانست و در صحنه فکری مدعی نبود که می خواهد جدا از روحانیت حرکت کند و در عین حال هم فعال بود و فرصت های اجتماعی را به خوبی می شناخت. جریان نوین اصولگرایی به خوبی با بدنه اجتماعی ارتباط برقرار کرد این نسل توانایی گفتمان سازی را داشت و می توانست با بدنه اجتماعی به خوبی ارتباط برقرار کند. اینها خصوصیات بسیار مهم و بارزی بود که این نسل جدید داشت و توانست آثاری خوبی برای انقلاب اسلامی به ارمغان بیاورد. در دهه 90 این جریان باید رشد و بالندگی داشته باشد. این مسیر تکاملی است یعنی اگر جریانی بخواهد ایستا باقی بماند و بر گفتمان و روش های قبلی خود بدون توجه بر بدنه و سرمایه اجتماعی حرکت کند لاجرم از بین خواهد رفت و این یک فرصتی است که همان شعارها و گفتمان هایی که برخاسته از دین باوری است بتواند با زبانی که برای بدنه اجتماعی جذاب باشد و درعین حال از اصول و معیارها هم تخطی نکند دنبال شود. جریان انحرافی در جذب بدنه اجتماعی ناکام ماند

معتقدم این اتفاق در کشور ما رخ داده است و خاستگاه نیز حوزه ها و دانشگاهها بوده اند. در انتخابات سوم تیر 84 ما شاهد طلاب جوانی بودیم که ایثارگرانه در میدان حاضر شدند و برای پیروزی کاندیدای محبوب خودشان از جیب هم خرج کردند. این ها فرصت های بسیار خوبی است که باید تلاش کنیم تا از آن استفاده کنیم. این جریان اصیل ارتباط با روحانیت را در مبانی حفظ کرده است و این دقیقا همان جایی است که جریان انحرافی هم تلاش داشت تا این بدنه اجتماعی را جذب کند اما این بدنه به دلیل ارتباط قوی با روحانیت و اینکه اسلام و روحانیت با یکدیگر ممزوج هستند مخالفت جدی با تز اسلام منهای روحانیت از پرتگاه انحراف به سلامت گذشت و از آن مصونیت یافت.



*رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز عید فطر امسال بر برنامه های دشمن برای حضور در انتخابات تاکید کردند جنابعالی این تاکتیکها را چگونه ارزیابی می کنید؟

- معتقدم انتخابات مجلس نهم یک انتخابات پیچیده است. پیچیدگی اش هم این است که نحله های مختلفی با نقاب قصد وارد شدن به این عرصه را دارند.

فتنه گران تلاش می کنند با نقاب عقلانیت و اعتدال به صحنه وارد شوند

فتنه گران تلاش می کنند با نقاب عقلانیت و اعتدال به صحنه وارد شوند و تلاش خواهند کرد که با این نوع شعارها در فضای سیاسی کشور خود را بازسازی کنند ولی در هر دو مورد هم دروغ می گویند یعنی نه به عقلانیت قائل هستند و نه در عمل اعتدال را رعایت می کنند. اعتدال این جماعت یک سویه است و عقلانیت آنها نیز برخاسته از یک نگاه دین باورانه به امور نیست و به همین دلیل در بسیاری از مواقع اشتباه می کنند کما اینکه در تحلیلهای سیاسی خود در حوادث سال 88 اشتباهات زیادی مرتکب شدند.

* در چند وقت اخیر بسیاری از فعالان سیاسی از تاکتیکهای جریان انحرافی برای ورود به میدان انتخابات مجلس نهم سخن گفته اند. جنابعالی به عنوان فردی که در کابینه دولت نهم حضور داشتید و با برخی از عناصر جریان انحرافی شناخت دارید برنامه های آنها را چگونه ارزیابی می کنید؟

- جریان انحرافی هم قصد دارد با نقاب وارد صحنه شود و با چهره بارز و روشنی به صحنه انتخابات ورود پیدا نخواهد کرد و آن شعاراسلام منهای روحانیت و استغناء از ولی فقیه را خواهند پوشاند و به میدان خواهند آمد. از سوی دیگر شاهد وجود عده ای در هستیم که ادبیاتشان در موضوع انتخابات ادبیات تکلیف محوری نیست.

ادبیات جریان انحرافی بر اساس خودخواهی و توجه به قدرت است



ادبیات این طیف بر اساس خودخواهی، منیت و توجه به قدرت است و آن را اصل قرار داده اند و لذا این عوامل موجب شده است تا صحنه انتخابات مجلس نهم پیچیده تر شود و کار را سخت تر کند.

دشمن تلاش خواهد کرد تا فضای پرنشاط انتخاباتی را به فضای پرتنش و درگیری تبدیل کند و به جای اینکه انتخابات به سرمایه ای برای پشتوانه مردمی نظام تبدیل شود آن را به محملی برای تنش مبدل کنند و همان سناریویی که حضور حماسی مردم در انتخابات 88 را به چالش و درگیری تبدیل کرد هم اکنون نیز تلاش می کند این انتخابات را نیز با مشکل مواجه کند.

در صحنه پیچیده نیز ما باید متناسب با این پیچیدگی با تدبیر و عقلانیت حضور پیدا کنیم چرا که خیلی نمی توانیم بسیط با موضوعات رفتار کنیم.

* در چند وقت اخیر برخی جبهه پایداری را به سهم خواهی در مقابل جبهه متحد اصولگرایان متهم می کنند و شاخص آن را عدم حضور نمایندگان این جبهه در جلسات کمیته می دانند نظر جنابعالی چیست؟

- اینکه ما در حرف بگوییم سهم خواه نیستیم فایده ای ندارد چرا که حرف زدن آسان است و همه راحت به زبان می آورند اما آینده نشان خواهد داد که سهم خواهی به چه معنی است.

هنگامیکه در زمان تهیه لیست های های انتخاباتی اصولگرایان فرا برسد ادبیات ها معلوم خواهد شد. مثلا اینکه چه اشخاصی می گویند که ما بر اساس شاخص ها می خواهیم فهرست تهیه کنیم و فرد دیگر به دنبال وارد کردن برخی اشخاص در لیست انتخاباتی است.

نگرانی جبهه پایداری از این است که ادبیاتمان به جای ادبیات معیار محور و شاخص محور به ادبیات گروه محور تبدیل شود.

* جبهه پایداری وضعیت سازوکار جبهه متحد اصولگرایان را در حال حاضر چگونه ارزیابی می کند؟

- امیدواریم در انتخابات آتی اصولگرایان با پرچم واحد حضور پیدا کنند و نکته محوری این است که همه ما باید در این زمینه تلاش کنیم. باید به گونه ای این اتفاق بیفتد که بیشترین جذب مخاطب و استحکام را داشته باشد و کمترین احتمال انحراف در آن وجود داشته باشد.

حضور شخصیت های معتبر و ارزشمندی همانند آیت الله مهدوی کنی و یزدی به عنوان محورهای وحدت اصولگرایان تلاشهای ارزشمندی است اما در سازوکارهای اجرایی می توان با همفکری سازوکارهایی را فراهم کرد که بهتر به اهداف رسید.

جبهه پایداری نیروهای انقلاب اسلامی معتقد است منشور اصولگرایی که توسط جامعتین تنظیم و منتشر شد و باید و نبایدهای اصولگرایی را در دل خود داشت و همچنین تاکید آیات مهدوی کنی و یزدی هم این است که این منشور محور فعالیت ها قرار بگیرد .

منشور اصولگرایی نباید در حرف و شعار خلاصه شود

معتقدیم این منشور تنها نباید در حرف و عمل خلاصه شود بلکه گروهها و احزاب در عمل به این منشور پایبند باشند در این صورت است که مشکلات به حداقل خواهد رسید ولی اگر بدون شاخص وارد مصادیق شویم قطعا با مشکل روبرو خواهیم شد.

* اما در مقابل برخی از افرادی که عملکردشان مورد انتقاد است به هیچ وجه سخنان را قبول نمی کنند و می گویند عملکرد مناسبی در قبال فتنه داشتیم و به نوعی با عقلانیت رفتار کردیم این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید؟

- قضاوت امت حزب الله و بدنه اجتماعی مردم در خصوص عملکرد افراد بسیار روشن است و این بحث پیچیده ای نیست و لذا اگر فردی هم سر خود را زیر برف کند این رافع قضاوت عمومی نخواهد بود.

فکر می کنم در اتفاقات فتنه 88 ما درسهای زیادی در این زمینه گرفتیم. مهمترین آن این بود که عده ای ادبیاتشان در سال 88 این بود که نگاه به جو غالب می کردند و از جامعه نبض می گرفتند و سعی می کردند خودشان را با آن تنظیم کنند و بعد به دلیل اینکه در در میان اطرافیان آنها نمونه محدودی از جامعه وجود داشت تحلیلها و شناخت آنان نیز غلط از آب در می آمد و موضعگیری اشتباه می کردند و به نوعی شناخت عمیق پیدا نکردند.

در مقابل بعضی مخالف این موضوع عمل کردند. درست بود که همه را نمی دیدند ولی بر اساس شاخص و معیار عمل می کردند و می گفتند کاری نداریم چه کسی رای می آورد بلکه بر اساس شاخص و معیار جلو می رفتند . این طیف گروهی بودند که خداوند هم به آنها توفیق داد و موفق هم شدند.

* بعد از انتشار سخنان آیت الله مهدوی کنی در اولین جلسه جبهه متحد اصولگرایان ایشان فرمودند که" برخی دوستان دیگر کم لطفی کردند و در نامه‌ای که ارسال کرده‌اند، آمرانه وارد میدان شده‌اند. مطالبی که در آن نامه نوشته شده، خیلی خوب نیست. البته امیدواریم آنان نیز در جلسات دیگر حاضر بشوند. چرا که بنای جامعتین این بود که ما دعوت کننده و هادی به وحدت باشید." بعد از انتشار این سخنان برخی فعالان سیاسی مخاطب این سخنان را جبهه پایداری دانستند؟ لطفا به صورت شفاف در خصوص نامه جبهه پایداری به آیت الله مهدوی کنی توضیح دهید؟

- من اطلاعی از اینکه مخاطب سخنان آیت الله مهدوی کنی چه گروهی بوده است ندارم. اما در خصوص نامه جبهه پایداری به آیت الله مهدوی کنی باید بگویم این نامه از سوی دبیر جبهه پایداری به حضرت آیت الله مهدوی کنی ارسال شد و در آن نظرت جبهه پایداری انعکاس یافته بود و تقاضای رسیدگی به آن مطرح شده بود.

اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم با یک پرچم واحد حضور پیدا کنند

معتقدم موضوع اصلی در این میان این است که باید تلاش کنیم اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم با یک پرچم واحد حضور پیدا کنند و جبهه پایداری نیز این موضوع را به عنوان یک محور در انتخابات دنبال می کند ضمن اینکه نظرات خود را نیز برای اصلاح سازوکار فعلی مطرح می کند.

در این سازوکار باید تلاش کنیم تا جایی که امکان دارد آن را با شاخص هایی که در منشور اصولگرایی لحاظ شده است تطبیق بیشتری دهیم.

همچنین باید توجه بیشتری به بدنه اجتماعی داشته باشیم. یعنی جبهه متحد اصولگرایان نمی تواند بدون در نظر گرفتن نظر بدنه اجتماعی مردم تصمیمی بگیرد.

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گفتگو از: رامین طهماسبی

