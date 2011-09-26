مسعود دانشور به ترکیب گیتی پسند بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، دانشور که در رقابت های چندجانبه اوکراین از ناحیه کشاله ران دچار مصدومیت شده بود از شب گذشته به تمرینات تیم فوتسال گیتی پسند اضافه شد.

مسعود دانشور در تمرین شب گذشته تیم گیتی پسند در سالن شهید سجادی اصفهان حضور یافت و به زودی تیم گیتی پسند را در رقابت های لیگ برتر همراهی خواهد کرد.

دانشور صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران در این خصوص اظهار داشت: از روز گذشته(یکشنبه) در تمرینات تیم حضور یافتم و به زودی نیز پا به توپ خواهم شد تا به فرم ایده آل دست پیدا کنم.

آقای گل فصل گذشته لیگ برتر فوتسال بیان داشت: به بازی این هفته برابر دبیری تبریز نخواهم رسید اما تمام سعی و تلاشم را به کار خواهم بست تا در دیدار برابر حفاری اهواز به آمادگی کامل دست پیدا کنم و در صورت صلاحدید کادر فنی در ترکیب تیم قرار بگیرم.

وی درباره حضوره وحید شمسایی در ترکیب گیتی پسند و هم پستی وی با وحید نیز گفت: از این بابت نگرانی ندارم و می دانم در ورزش حرفه ای این بحث ها مهم نیست، فکر می کنم هیچ مشکل خاصی نیست و هر دو برای قهرمانی تیم از جان مایه می گذاریم.