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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

در کتابسرای روشن/

آیین نکوداشت اسدالله امرایی برگزار می‌شود

آیین نکوداشت اسدالله امرایی برگزار می‌شود

آیین نکوداشت اسدالله امرایی به دلیل فعالیت در عرصه ترجمه، توسط گروه شعر معاصر و در محل کتابسرای روشن برگزار خواهد شد.

علیرضا بهرامی دبیر جلسات ادبی عصر روشن در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: جلسه نکوداشت اسدالله امرایی مترجم ادبیات روز چهارشنبه 6 مهر از ساعت 17 در محل کتابسرای روشن برگزار می‌شود. متولی این برنامه «گروه شعر معاصر»‌ است که گروه برگزارکننده نشست‌های ادبی عصر روشن هم در برگزاری این مراسم همکاری خواهد داشت.

وی افزود: قرار است در این برنامه از اسدالله امرایی به دلیل بیش از 3 دهه فعالیت در عرصه ترجمه، تجلیل شود. سخنرانان این مراسم هم بنفشه حجازی شاعر و نویسنده، محمود معتقدی شاعر و محقق، عبدالله صمدیان از شاعران قدیمی گروه شعر معاصر، کامیار عابدی پژوهشگر ادبی، فرهاد عابدینی شاعر و مدیر گروه شعر معاصر و من خواهیم بود.

این شاعر ادامه داد: سخنرانی من در این مراسم درباره فعالیت‌های رسانه‌ای امرایی خواهد بود. قابل ذکر است که نشست ماهانه عصر روشن که باید در این هفته برگزار می‌شد، به احترام این مراسم، پنج‌شنبه این هفته برگزار نخواهد شد. جزئیات نشست ماهانه عصر روشن مربوط به مهرماه متعاقبا اعلام می‌شود.

کد مطلب 1417023

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