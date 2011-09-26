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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۰

نوری خبر داد:

دومین نمایشگاه آبفای البرز اواخر مهرماه برگزار می شود

دومین نمایشگاه آبفای البرز اواخر مهرماه برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: دومین نمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب استان البرز با رویکرد معرفی فناوریها و تجهیزات بهینه سازی مصرف آب اواخر مهرماه سال جاری در کرج برگزار می شود.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به دنبال برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب کرج، دومین نمایشگاه تخصصی این سازمان با رویکرد معرفی فناوریها و تجهیزات بهینه سازی مصرف آب اواخر مهرماه سال جاری در کرج برگزار می شود.

حسین نوری، افزود: این نمایشگاه با هدف شناسایی توانمندی شرکتها، مراکز تولیدی، پیمانکاری در ساخت قطعات و تاسیسات بخشهای مختلف آب و فاضلاب و اعتلا و شکوفایی نهایی این صنعت در استان البرز برپا می شود.

وی ادامه داد: همچنین ایجاد عرصه و بستری مناسب به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات میان دست اندرکاران بخش دولتی و خصوصی برای تولید تجهیزات و قطعات مورد نیاز در تاسیسات و پروژه های عمرانی آب و فاضلاب از دیگر اهدف مهمی است که دنبال می شود.

این مسئول، تولید وسایل کاهنده و فناوریها و تجهیزات بهینه سازی مصرف آب را از دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه عنوان کرد.

دومین نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب در کرج با حمایت وزارت نیرو، شرکت مهندسی‌آب و فاضلاب کشور و پشتیبانی بخش خصوصی ( نشریه مهندسی‌آب) برگزار می شود.

یادآور می شود، اولین نمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب کرج مرداد سال 89 با حضور بیش از 60 تولید کننده وسایل و تجهیزات این صنعت برپا شد.

دومین نمایشگاه تخصصی آبفای کرج  از 26 تا 29 مهرماه سال جاری در مرکز نمایشگاهی کرج برگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 1417031

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