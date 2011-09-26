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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۹

"هفت دلاور" در فرهنگسرای ملل نقد می‌شود

"هفت دلاور" در فرهنگسرای ملل نقد می‌شود

فیلم "هفت دلاور"ساخته جان استرجس پس از نمایش با حضور مهرزاد دانش در فرهنگسرای ملل نقد و بررسی می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، "هفت دلاور" نخستین فیلم آمریکایی است که بازسازی یک فیلم خارجی محسوب می‌شود. این فیلم در سال 1960 با نگاهی به فیلم "هفت سامورایی" ساخته آکیرا کوروساوا فیلمساز بزرگ ژاپنی ساخته شد.

در این فیلم بازیگران همچون یول برینر، استیو مک کوئین، الی والاچ، چارلز برانسون، جیمز کابورن، رابرت ووگن وبراد دکستر ایفای نقش کردند. "هفت دلاور" از جمله ژانرهایی است که به نام وسترن مشهور شده­اند.

فیلم "هفت دلاور" که داستان خود را مدیون"هفت سامورایی" است، درباره گروهی جوانمرد است که از قضا ششلوبند از آب درآمده‌اند. اینها مزدوران مردم ستمدیده روستایی می‌شوند تا در برابر دزدان باج بگیر از آنها حمایت و محافظت کنند. داستان با پیروزی این گروه و به قیمت مرگ چهار نفر از دلاوران و کشته­شدن یا فرار دزدان تمام می­شود.

نشست نقد و بررسی این فیلم سه شنبه پنج مهر ساعت 16 در فرهنگسرای ملل واقع در بوستان قیطریه برگزار می‌شود. حضور علاقمندان در این نشست آزاد و رایگان است.

کد مطلب 1417032

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