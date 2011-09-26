حکم مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حکم مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان برای مدت دو سال دیگر از سوی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور تمدید شد و بر اساس این حکم حجت الاسلام صفی یاری تا 11 شهریور ماه سال 92 مدیرکلی تبلیغات اسلامی در این استان را بر عهده خواهد داشت.

در این حکم که به امضای حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رسیده، آمده است: با توجه به اتمام مدت حکم 11 شهریور ماه سال 88 بدینوسیله ضمن تشکر از زحمات جنابعالی، به موجب این حکم مجددا برای یک دوره دو ساله دیگر به سمت مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان منصوب می‌ شوید.

در ادامه این حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولی عصر(عج) در انجام این مهم موفق باشید.

این حکم توسط معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی به مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان اعطا شد.