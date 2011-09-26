10 کماندار از ماهان به تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان تیم ملی تیراندازی با کمان چند بازیکن تیم تیراندازی با کمان ماهان را به تیم ملی دعوت کردند.

این مسئولان کیوان ریاضی مهر و میلاد وزیری در ریکرو و مجید قیدی، امیر کاظم پور، حمزه نکوئی و بهزاد پاکزاد را در کامپوند به تیم ملی دعوت کردند.

همچنین در بخش بانوان زهرا شمس، فاطمه فراشی، ساره اسدی و زهرا دهقان در ریکرو بانوان به تیم ملی تیر اندازی با کمان کشور دعوت شدند.

گفتنی است باشگاه فولاد ماهان سپاهان در لیگ برتر تیر اندازی با کمان کشور در فصل 90-89 به عنوان قهرمانی دست یافت . این در حالی است که در فصل گذشته نیز فولاد ماهان قهرمانی در این رقابتها را جشن گرفته بود.