کاروان موسیقی گلستان راهی جشنواره "خزر، دریای دوستی" می شود

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 18 هنرمند گلستانی شامل یک گروه موسیقی و هنرمندان تجسمی در این جشنواره که 14 تا 17 مهر در کشور قزاقستان برگزار می شود، شرکت می کنند.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان از تشکیل خانه عکس گلستان، با همکاری انجمن سینمای جوان گرگان تا پایان مهر خبر داد.

منتظری گفت: به سفارش معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 500 عکس در 5 بخش طبیعت و گردشگری، اقوام، مفاخر، آثار باستانی و گلستان قبل و بعد از انقلاب توسط عکاسان علاقمند گلستانی و غیرگلستانی تهیه و تحویل خواهد شد تا از آن میان 250 عکس در کتابی با عنوان "کتاب عکس گلستان" به زیور طبع آراسته شود.

وی همچنین از برنامه ریزی برای برگزاری اولین جشنواره ملی عکس گلستان خبر داد.