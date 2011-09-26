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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

کاروان موسیقی گلستان راهی جشنواره "خزر، دریای دوستی" می شود

کاروان موسیقی گلستان راهی جشنواره "خزر، دریای دوستی" می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: کاروان موسیقی و تجسمی استان به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در جشنواره "خزر، دریای دوستی" شرکت می کند.

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 18 هنرمند گلستانی شامل یک گروه موسیقی و هنرمندان تجسمی در این جشنواره که 14 تا 17 مهر در کشور قزاقستان برگزار می شود، شرکت می کنند.
 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان از تشکیل خانه عکس گلستان، با همکاری انجمن سینمای جوان گرگان تا پایان مهر خبر داد.

منتظری گفت: به سفارش معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 500 عکس در 5 بخش طبیعت و گردشگری، اقوام، مفاخر، آثار باستانی و گلستان قبل و بعد از انقلاب توسط عکاسان علاقمند گلستانی و غیرگلستانی تهیه و تحویل خواهد شد تا از آن میان 250 عکس در کتابی با عنوان "کتاب عکس گلستان" به زیور طبع آراسته شود.
 
وی همچنین از برنامه ریزی برای برگزاری اولین جشنواره ملی عکس گلستان خبر داد.
کد مطلب 1417036

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