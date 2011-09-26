به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین ایمانی‌خوشخو سرپرست دانشگاه علم و فرهنگ با اعلام این خبر گفت: به مناسبت روز جهانی جهانگردی و پذیرش نخستین دانشجویان ورودی رشته‌های برنامه ریزی گردشگری و اکوتوریسم در دانشگاه علم وفرهنگ و لزوم آشنایی دیگر دانشجویان و علاقه مندان با مباحث گردشگری، این دانشگاه با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی طرح مدرسه پاییزی گردشگری را در هفته گردشگری اجرا می‌کند.

ایمانی خوشخو افزود: طرح مدرسه پاییزی گردشگری با علم وفرهنگبر اساس نیازهای موجود در گستره جامعه و با سه رویکرد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی طراحی و برنامه‌ریزی شده است و آموزش‌های آن بر دو هسته آموزشی اصلی گردشگری (طبیعی وفرهنگی) استوار است و کارگاههای آموزشی به مدت 10روز برای آشنایی اب مبانی علمی گردشگری برگزار می‌شود.

دبیر طرح مدرسه پاییزی گردشگری گفت: بخش فرهنگی این طرح نیز با رویکرد فرهنگی وهنری طراحی و تدوین شده و مبتنی بر مسابقه کارتون با موضوع گردشگری در ایران است که این رویکرد سابقه اندکی در حوزه گردشگری دارد و امید است مورد استقبال دانشجویان، هنرمندان، علاقمندان و مطبوعات قرار گیرد. هنرمندان و علاقه مندان می‌توانند آثار کارتونی خود را تا 16 مهرماه به دانشگاه علم و فرهنگ ارسال کنند.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی افزود: هفته گردشگری با آغاز طرح مدرسه پاییزی گردشگری، تقدیر از دانشجویان رتبه اول گردشگری و برپایی کارگاههای گردشگری پنجم مهرماه در دانشگاه علم و فرهنگ آغاز می‌شود.

ایمانی خوشخو ادامه داد: محور پژوهشی این طرح نیز با توجه به اهمیت سال جهاد اقتصادی و بر مبنای گردشگری اقتصادی طراحی و تدوین شده که مبتنی بر دریافت جدید ترین مقالات بخش گردشگری اقتصادی است و با عنوان پژوهشی در گردشگری اقتصادی در دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد و نتایج پژوهش‌های اقتصادی در حوزه گردشگری طی سمیناری ارائه خواهد شد.

مراسم افتتاحیه هفته گردشگری و طرح مدرسه پاییزی گردشگری با حضور مسوولان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی، رئیس جهاد دانشگاهی و استادان و دانشجویان گردشگری ساعت 8 تا 12 روز سه شنبه پنجم مهرماه در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌شود.