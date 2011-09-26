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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

مسابقه کارتون "گردشگری در ایران"برگزار می‌شود

مسابقه کارتون "گردشگری در ایران"برگزار می‌شود

مسابقه کارتون با موضوع گردشگری در ایران همزمان با هفته گردشگری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین ایمانی‌خوشخو سرپرست دانشگاه علم و فرهنگ با اعلام این خبر گفت: به مناسبت روز جهانی جهانگردی و پذیرش نخستین دانشجویان ورودی رشته‌های برنامه ریزی گردشگری و اکوتوریسم در دانشگاه علم وفرهنگ و لزوم آشنایی دیگر دانشجویان و علاقه مندان با مباحث گردشگری، این دانشگاه با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی طرح مدرسه پاییزی گردشگری را در هفته گردشگری اجرا می‌کند.

ایمانی خوشخو افزود: طرح  مدرسه پاییزی گردشگری با علم وفرهنگبر اساس نیازهای موجود در گستره جامعه و با سه رویکرد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی طراحی و برنامه‌ریزی شده است و آموزش‌های آن بر دو هسته آموزشی اصلی گردشگری (طبیعی وفرهنگی) استوار است و کارگاههای آموزشی به مدت 10روز برای آشنایی اب مبانی علمی گردشگری برگزار می‌شود.

دبیر طرح مدرسه پاییزی گردشگری گفت: بخش فرهنگی این طرح نیز با رویکرد فرهنگی وهنری طراحی و تدوین شده و مبتنی بر مسابقه کارتون با موضوع گردشگری در ایران است که این رویکرد سابقه اندکی در حوزه گردشگری دارد و امید است مورد استقبال دانشجویان، هنرمندان، علاقمندان و مطبوعات قرار گیرد. هنرمندان و علاقه مندان می‌توانند آثار کارتونی خود را تا 16 مهرماه به دانشگاه علم و فرهنگ ارسال کنند.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی افزود: هفته گردشگری با آغاز طرح مدرسه پاییزی گردشگری، تقدیر از دانشجویان رتبه اول گردشگری و برپایی کارگاههای گردشگری پنجم مهرماه در دانشگاه علم و فرهنگ آغاز می‌شود.

ایمانی خوشخو ادامه داد: محور پژوهشی این طرح نیز با توجه به اهمیت سال جهاد اقتصادی و بر مبنای گردشگری اقتصادی طراحی و تدوین شده که مبتنی بر دریافت جدید ترین مقالات بخش گردشگری اقتصادی است و با عنوان پژوهشی در گردشگری اقتصادی در دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد و نتایج پژوهش‌های اقتصادی در حوزه گردشگری طی سمیناری ارائه خواهد شد.

مراسم افتتاحیه هفته گردشگری و طرح مدرسه پاییزی گردشگری با حضور مسوولان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی، رئیس جهاد دانشگاهی و استادان و دانشجویان گردشگری ساعت 8 تا 12 روز سه شنبه پنجم مهرماه در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌شود.

کد مطلب 1417040

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