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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

اکبری خبر داد:

9 باند مواد مخدر در آذربایجان غربی متلاشی شد

9 باند مواد مخدر در آذربایجان غربی متلاشی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از متلاشی شدن 9 باند مواد مخدر در سطح استان طی شهریور ماه سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کریم اکبری ظهر دوشنبه در نشست خبری هفتگی نیروی انتظامی با خبرنگاران با اشاره به اینکه در این راستا 571 کیلو و 750 گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده، افزود: 47 قاچاقچی مواد مخدر و 404 نفر توزیع و حمل و نگهدارنده مواد مخدر دستگیر شده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد قاچاقچیان دستگیر شده در این مدت نسبت به مرداد ماه امسال 10 درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: از پنج نفر از دستگیر شدگان دو کیلو گرم مواد مخدر از نوع شیشه در شهرستانهای ارومیه و مهاباد به دست آمده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با بیان اینکه طی دو ماه گذشته دو باند پخت و پز هروئین خیس نیز شناسایی و متلاشی شده اند که 13 نفر از اعضای این باند ها دستگیر شده اند، بیان داشت: طی ماه گذشته همچنین 171 معتاد در سطح استان جمع آوری و برای ترک اعتیاد در اختیار نهادهای ذیربط قرار گرفته اند که این میزان نسبت به ماه قبل از آن 15 درصد افزایش یافته است.

کد مطلب 1417043

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